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Олещук підтвердив удар по складу боєприпасів росіян у Криму 1 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Олещук підтвердив удар по складу боєприпасів росіян у Криму 1 липня
1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму
фото з відкритих джерел

Олещук: «Вкотре «знищені» ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання»

Українські літаки напередодні завдали удару по складу боєприпасів росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це у повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Вкотре «знищені» ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму», – заявив Олещук.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти понеділка, 1 липня, Україна атакувала три області РФ 36-ма дронами. Їх усі нібито було збито силами ППО. Про це йдеться у зведенні російського відомства.

Також повідомлялося, що російські загарбники неодноразово скидали планерні бомби, якими атакують Україну, на свою територію. У внутрішніх документах влади Білгородщини, які отримала американська газета The Washington Post, вказані місця падіння, розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2024 року
 
Теги: Крим окупанти військові

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