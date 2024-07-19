Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч

Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії

Дональд Трамп офіційно прийняв висунення від Республіканської партії на посаду президента. Зеленський виступить на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Британії. Байден доручив провести опитування серед американців, щоб дізнатися думку про те, які у Камали Гарріс шанси перемогти на виборах. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 липня, щоб ви були в курсі подій.

Дональд Трамп офіційно оголосив, що йде на президентські вибори у США

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії. Про це він заявив на національному з’їзді Республіканської партії в Мілуокі, пише The Washington Post.

Це був перший виступ експрезидента після замаху на нього. Політик подякував своїм прихильникам, однопартійцям та агентам секретної служби за підтримку після замаху та у деталях розповів учасникам партійного з'їзду про ту подію.

«Я балотуюся, щоб стати президентом усієї Америки, а не половини Америки. Тож сьогодні ввечері з вірою та відданістю я з гордістю приймаю вашу номінацію на пост президента Сполучених Штатів», – сказав Трамп.

Зеленський виступить на засіданні уряду Британії

У п’ятницю, 19 липня, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії. Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Український лідер стане першим іноземним гостем у будинку 10 на Даунінг-стріт з моменту обрання Кіра Стармера новим премʼєром Британії. До того ж Зеленський є першим іноземним лідером, який буде присутнім на засіданні британського уряду, після президента США Білла Клінтона в 1997 році.

«Президент України зустрінеться з новим складом Кабінету міністрів та поінформує його про ситуацію на полі бою в Україні, а також про необхідність посилення європейської оборонної промислової бази, щоб випередити російську загрозу», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що лідери двох країн обговорять договір про підтримку оборонного експорту, який підпишуть міністри оборони, щоб запустити оборонно-промислові бази Великої Британії та України і збільшити виробництво військової техніки й озброєнь.

Байден доручив провести опитування щодо підтримки Камали Гарріс на виборах

Президент США Джо Байден доручив провести опитування серед американців, щоб дізнатися думку про те, які у Камали Гарріс шанси перемогти у президентських виборах, якщо вона замінить його. Про це повідомляє телеканал ABC із посиланням на чиновника.

Як зазначає джерело, президент став «сприйнятливішим» до закликів вийти з виборчої гонки. Чиновник також зазначив, що зараз американський лідер «виснажений».

Він також додав, що час, який Байден проведе на самоізоляції у своїй резиденції у штаті Делавер, дасть змогу замислитись про майбутнє та переговорити з людьми в оточенні.

Зеленський заявив, що Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни

Здійснюючи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні. Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський.

Він сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

«Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти», – сказав він, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

«Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання», – заявив Зеленський.

Обама висловився про участь Байдена у виборах

Колишній президент США Барак Обама заявив своїм союзникам, що, на його думку, нинішній глава Білого дому Джо Байден має переглянути своє рішення щодо участі у виборах цього року. Про це повідомляє Fox News.

Обама вважає Байдена видатним президентом, який має значні досягнення на посаді. Водночас колишній президент США висловив серйозну стурбованість здатністю Байдена брати участь у виборчій кампанії.

Барак Обама підкреслив, що чинний президент США сам може ухвалити рішення про вихід з перегонів, відкинувши ідею про те, що лише він може вплинути на свого колишнього віцепрезидента.