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Онлайн-казино Vbet, яке підозрюється у зв’язках із РФ, зняло арешт зі своїх рахунків

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Онлайн-казино Vbet, яке підозрюється у зв’язках із РФ, зняло арешт зі своїх рахунків
Суддя Михайло Юшков зазначив, що втручання держави не повинно завдавати значної шкоди бізнесу під час арешту майна
фото: depositphotos.com

Азартний оператор отримав доступ до своїх банківських рахунків після двох місяців арешту

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Михайло Юшков скасував арешт банківських рахунків одного з лідерів грального бізнесу ТОВ «Вбет Україна» (бренд Vbet), який є фігурантом гучного кримінального провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, на початку липня адвокат азартного оператора звернувся до столичного суду щодо скасування арешту. Як з'ясувалося, у середині травня цей же суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на низку рахунків ТОВ «Вбет Україна», відкритих у шести банках. Також онлайн-казино було заборонено проводити будь-які фінансові операції за цими рахунками.

Арешт відбувся у рамках кримінального провадження, яке веде ДБР за статтями «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України», «Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом», «Створення злочинної організація». За версією правоохоронців, ряд компаній, у тому числі й ТОВ «Вбет Україна» «пов’язані з представниками держави-агресора, російським капіталом, підсанкційними суб`єктами, а також безперешкодно використовують за сприяння працівників окремих правоохоронних органів, процесингові можливості банківських установ України та платіжних установ із ліцензією Національного банку України на надання платіжних послуг». Окремо ДБР виявило, що онлайн-казино під брендами Pin-Up та Vbet функціонують на території Росії.

Водночас у клопотанні ТОВ «Вбет Україна» наголошено, що внаслідок арешту, 264 працівники залишилися без зарплат; не сплачуються податки. Також протягом останніх трьох місяців компанія не виконує фінансові зобов’язання перед третіми особами. Зокрема, ТОВ «Вбет Україна» є преміум-спонсором національної збірної команди України з футболу, генеральним партнером національної жіночої збірної команди України з футболу та титульним партнером Кубку України з футболу.

Проти скасування арешту виступили прокурор та слідчий, які наголосили: під час досудового розслідування отримано відомості про те, що ТОВ «Вбет Україна» пов’язано з представниками держави-агресора, російським капіталом. Прокурор додав, що арешт банківських рахунків був накладений з метою збереження речових доказів.

Онлайн-казино Vbet, яке підозрюється у зв’язках із РФ, зняло арешт зі своїх рахунків фото 1
витяг із судового реєстру

Зі свого боку слідчий суддя Михайло Юшков дійшов висновків про відсутність доказів щодо впливу громадян Росії на діяльність ТОВ «Вбет Україна». Зокрема, колишні та нинішній бенефіціари компанії є громадянами Вірменії (з грудня 2022 року власником ТОВ «Вбет Україна» є Рудольф Погосян. До того фірма належала Вігену Бадаляну).

Крім цього, суд вважає, що зміст фабул кримінальних правопорушень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зовсім не містить згадок, що вказане досудове розслідування здійснюється щодо ТОВ «Вбет Україна». При цьому на підтвердження можливої причетності ТОВ «Вбет Україна» до обставин кримінального провадження сторона обвинувачення надала рапорт, який не є джерелом доказів в кримінальному провадженні, зауважив суддя.

«Внесення таких узагальнених відомостей на кшталт «ряд суб’єктів господарювання, які надають послуги букмекера та у сфері онлайн-казино» без конкретизації останніх, надає можливість надто широкого застосування заходів кримінального провадження відносно невизначеного кола осіб. А це в свою чергу межує зі зловживанням владними повноваженнями та не сприяє укріпленню верховенства права при застосуванні кримінально-правових процедур», – ідеться в ухвалі.

Суддя Юшков зазначив, що втручання держави не повинно завдавати значної шкоди володільцю майна. У цьому ж випадку порушено справедливий баланс між загальним інтересом суспільства в рамках кримінального провадження та законодавчими вимогами щодо обов’язку суб’єкта господарювання сплачувати податки. 

Разом із тим, необхідно додати: за чотири дні до скасування суддею Юшковим арешту банківських рахунків ТОВ «Вбет Україна», Київський апеляційний суд залишив арешт у силі.

Варто зауважити, що 11 червня 2024 року суддю Михайла Юшкова на рік було відряджено з Красногвардійського районного суду Дніпропетровська до Печерського районного суду Києва для здійснення правосуддя. На запитання одного з членів Вищої ради правосуддя, яка мотивація у нього для відрядження, суддя Юшков відповів: «По-перше, це професійне зростання як фахівця кримінального права. По-друге, це новий досвід».

До роботи у суді Дніпра Михайло Юшков працював суддею Єнакіївського міського суду Донецької області. Туди його призначив експрезидент Віктор Янукович у червні 2013 року.

Цікава деталь. В електронній декларації за 2023 рік суддя Юшков вказав, що володіє двома квартирами на 28,9 і 81,8 «квадратів», які розташовані в окупованому Донецьку. Там же у нього є паркомісце площею 14,8 кв. м.

Також суддя є співвласником ще однієї квартири у тому ж Донецьку – йому належить третина від загальної площі 54,3 кв. м.

Як повідомляв «Главком», у червні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей оштрафувала на 2,4 млн грн ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет». Кошти необхідно сплатити протягом трьох місяців.

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Теги: ДБР арешт азартні ігри росія суд війна

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