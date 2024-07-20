Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вийшли з Урожайного. Експерт розповів, куди просуватимуться росіяни

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗСУ вийшли з Урожайного. Експерт розповів, куди просуватимуться росіяни
Після Урожайного мета росіян – просування лівим і правим берегом річки з виходом на Макарівку
фото з відкритих джерел

Наступний напрямок, яким рухатимуться російські окупанти, – на північ, річкою Мокрі Яли

Збройні сили України відійшли з селища Урожайне в Донецькій області, адже війська РФ фактично зруйнували його. Втім, загарбникам буде важко просуватися, бо вся місцевість поруч прострілюється українськими захисниками. Про це в ефірі телеканалу Freeдом розказав військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Урожайне залишили з тієї причини, що фактично захищати, тримати позиції в цьому селі було неможливо. Тактика ведення бойових дій російськими окупантами це і передбачає. Вони цілком і повністю знищують будь-яке село, будь-який населений пункт, будь-яке місто, за яке починаються бої. Після того, як ця територія стерта з лиця землі, інтенсифікують штурмові дії, тим самим не залишаючи практично можливості тримати там Силам оборони України позиції», – розповів Коваленко.

Експерт вважає, що в контексті Урожайного слід говорити в комплексі із селищем Старомайорське. Адже наступ на обидва ці населені пункти на Времівському напрямку розпочався практично в один час і тривав понад пів року. Коваленко нагадав, що Урожайне і Старомайорське були звільнені ЗСУ влітку 2023-го.

Наступний напрямок, яким рухатимуться російські окупанти, – на північ, річкою Мокрі Яли. Коваленко вважає, що наступна мета росіян – це просування лівим і правим берегом річки з виходом на Макарівку.

«Тобто наступний майданчик бойових дій – саме Макарівка. Але їм висуватися з Урожайного буде досить проблематично, оскільки ця місцевість прострілюється Силами оборони України. Тому подальший рух буде ускладнений саме тим, що ми продовжуємо тримати на півночі позиції. Хоча росіяни не будуть зупинятися, це факт. Вони будуть і далі наступати. Таке в них бойове завдання», – каже Олександр Коваленко.

Раніше Британська розвідка назвала найгарячіший напрямок фронту в Україні. 

Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Сватового та Кремінної. Водночас ворог просувається поблизу Часового Яру, Торецька та Авдіївки.

Крім того, за даними аналітиків DeepState, російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. 

До слова, російська армія на Харківщині намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників, застосовуючи стрілецькі батальйони, які постійно кидає на штурм. 

Читайте також:

Теги: окупанти місто наступ росіяни спротив

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі
На Київщині пошкоджено 72 приватні будинки після атаки РФ
24 червня, 02:24
Воєнна розвідка України почала використовувати «народний супутник» з 24 вересня 2022 року
Розвідка показала, як «народний супутник» допомагає знищувати окупантів (фото)
26 червня, 10:00
Триває 854-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 27 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
27 червня, 08:23
Окупанти атакували Православну Свято-Архангело-Михайлівську церкву у Зміївці Бериславського району
На Херсонщині окупанти влучили у навчальний заклад, дитячий садок та медичну установу: є поранені
2 липня, 08:27
Нині триває 863-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5 липня, 07:58
Ворог завдав ракетного удару по передмістю Сум
Ворог завдав ракетного удару по передмістю Сум
8 липня, 01:17
Огляд місця влучання триває
Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині: є загиблі та понад 20 поранених
13 липня, 18:58
Чорне море біля берегів кишить медузами
Чорне море в окупованому Криму заполонили медузи (відео)
16 липня, 19:51
Російський літак намагався обстрілювати позиції українських захисників
Сили оборони знищили російський Су-25
Вчора, 15:00

Події в Україні

Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
ЗСУ попередили, що росіяни готують ще одну спробу наступу на Харківщині
ЗСУ попередили, що росіяни готують ще одну спробу наступу на Харківщині
ЗСУ вийшли з Урожайного. Експерт розповів, куди просуватимуться росіяни
ЗСУ вийшли з Урожайного. Експерт розповів, куди просуватимуться росіяни
Умотивовані та дисципліновані: журналісти показали, як воюють колишні в’язні
Умотивовані та дисципліновані: журналісти показали, як воюють колишні в’язні
Окупанти готують наступ на Сумщині: ветеран назвав ознаки
Окупанти готують наступ на Сумщині: ветеран назвав ознаки
Окупанти пішли у наступ біля Роботиного: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
Окупанти пішли у наступ біля Роботиного: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
16K
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
7845
Відомі українці відреагували на вбивство Ірини Фаріон
7589
Медики розповіли про стан Фаріон після нападу
7548
Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW

Новини

Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Сьогодні, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Сьогодні, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Вчора, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Вчора, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Вчора, 06:41

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua