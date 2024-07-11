Що зміниться для України після саміту НАТО у Вашингтоні

Нові рішення союзників про великі пакети допомоги Україні створюють основу для довгострокової безпеки України

Що насправді важливого для нас відбулося на саміті НАТО у Вашингтоні. Бо там були не суто декларації, а українці стали занадто прискіпливими до реальних результатів.

Так, саміт підтвердив позицію союзників України – Росія несе виключну відповідальність за свою агресивну війну проти України. Декларація Саміту вкотре засвідчила підтримку територіальної цілісності України. НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Росією української території, включно з Кримом.

Рішення, оголошені на саміті утворюють міст до членства України у НАТО. Нові рішення союзників про великі пакети допомоги Україні створюють основу для довгострокової безпеки України. Але для мене, повторюю, головне – конкретика. Тут і зараз.

Для себе особисто визначив такі речі: Декларація Вашингтонського саміту НАТО затверджує створення NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) – структуру з підтримки безпеки та навчання для України. NSATU, діючи в країнах Альянсу, сприятиме самообороні України відповідно до Статуту ООН. При цьому NSATU не зробить НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію оборонних і силових структур України, сприяючи їхній подальшій інтеграції з НАТО.

НАТО створює ціле нове командування у Вісбадені у Німеччині для підтримки України у навчанні, координації, оснащенні, логістиці, розвитку військ. Нові рішення союзників про великі пакети допомоги Україні створюють основу для довгострокової безпеки України.

Декларація передбачає, що шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати Україні мінімальне базове фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Розширено створення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC) для визначення та застосування уроків війни Росії проти України та підвищення оперативної сумісності України з НАТО.