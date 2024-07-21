Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ заявила про перехоплення групи бомбардувальників США над Арктикою

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
РФ заявила про перехоплення групи бомбардувальників США над Арктикою
Стратегічні бомбардувальники США В-52Н
фото з відкритих джерел

Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряну ціль як пару стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США

Росія заявила 21 липня, що підняла винищувачі МіГ-29 і МіГ-31, щоб не допустити перетину її кордону над Баренцевим морем в Арктиці групою з двох стратегічних бомбардувальників США

«Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряну ціль як пару стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США. При наближенні російських винищувачів американські стратегічні бомбардувальники виконали розворот від державного кордону Російської Федерації», – ідеться у повідомленні міністерства оборони РФ.

РФ заявила про перехоплення групи бомбардувальників США над Арктикою фото 1

Раніше цього місяця фінські і шведські винищувачі перехопили два російські військові літаки над Балтійським морем, йшлося в повідомленні пресслужби Об’єднаного командування Повітряних сил НАТО. У березі 2024 року Швеція стала членом НАТО. За Статутом Альянсу, його країни-учасники погоджуються, що якщо одна з них зазнає нападу, інші держави повинні допомогти їй захиститися.

10 червня російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше з моменту вступу країни до НАТО минулого року. 

Крім того, у квітні військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

Також Латвія зафіксувала порушення свого повітряного простору російським літаком.

Раніше повідомлялося, що британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.

Теги: військові перехоплення росія Швеція авіація Латвія літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналіст Худолєєв: Після Олімпіади федерації, які підтримують росіян, і надалі допускатимуть їх до змагань
Журналіст-розслідувач назвав спортивні федерації, які перебувають під впливом Росії
18 липня, 10:11
Орбан їздив до Путіна говорити про мир в Україні
Путін поставив у скрутне становище Орбана після ракетного удару по «Охматдиту»
9 липня, 21:58
Пам’ятник Пушкіну в Одесі стоїть на площі перед міською радою
«Я проти, бо я – одесит»: Труханов висловився щодо знесення пам'ятників російським діячам
9 липня, 16:50
Турецький танкер Blue Chem
Як Росія може повторити кримський сценарій у Молдові
8 липня, 23:13
Росіяни визнають, що удар по дітям був спеціально
Ексдепутат Держдуми визнав: вдарили по дитячій лікарні спеціально
8 липня, 13:55
Російське МЗС заявило, що викликало румунського посла Крістіана Істрате і вручило йому відповідну ноту
Росія висилає румунського дипломата
3 липня, 19:34
Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення, розповів Зеленський
Зеленський анонсував переговори щодо дозволу на удари по російських аеродромах
30 червня, 20:44
Нова модернізація морських дронів отримала найвищу оцінку американців
Морські дрони СБУ. Невідомі деталі унікальних спецоперацій
25 червня, 17:05
Окупанти вдарили по Харкову КАБами: деталі
Окупанти вдарили по Харкову КАБами: деталі
24 червня, 23:15

Соціум

РФ заявила про перехоплення групи бомбардувальників США над Арктикою
РФ заявила про перехоплення групи бомбардувальників США над Арктикою
«Дивлюся ламповий телевізор і ношу портфель, якому 40 років»: Шольц зробив несподіване зізнання
«Дивлюся ламповий телевізор і ношу портфель, якому 40 років»: Шольц зробив несподіване зізнання
Служба безпеки Грузії допитує добровольців, які воювали на боці України
Служба безпеки Грузії допитує добровольців, які воювали на боці України
Росія втричі збільшила витрати на розширення кладовищ
Росія втричі збільшила витрати на розширення кладовищ
У Росії п'ять літаків Іл-76 вийшли з ладу через неякісні запчастини – ЗМІ
У Росії п'ять літаків Іл-76 вийшли з ладу через неякісні запчастини – ЗМІ
У США жінка 43 роки провела за ґратами за вбивство, якого не скоювала
У США жінка 43 роки провела за ґратами за вбивство, якого не скоювала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Експерт назвав проблеми, які відкрило вбивство Фаріон
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
15K
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
14K
Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
11K
Окупанти готують наступ на Сумщині: ветеран назвав ознаки
11K
Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю

Новини

У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Сьогодні, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua