РФ заявила про перехоплення групи бомбардувальників США над Арктикою

Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряну ціль як пару стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США

Росія заявила 21 липня, що підняла винищувачі МіГ-29 і МіГ-31, щоб не допустити перетину її кордону над Баренцевим морем в Арктиці групою з двох стратегічних бомбардувальників США

«Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряну ціль як пару стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США. При наближенні російських винищувачів американські стратегічні бомбардувальники виконали розворот від державного кордону Російської Федерації», – ідеться у повідомленні міністерства оборони РФ.

Раніше цього місяця фінські і шведські винищувачі перехопили два російські військові літаки над Балтійським морем, йшлося в повідомленні пресслужби Об’єднаного командування Повітряних сил НАТО. У березі 2024 року Швеція стала членом НАТО. За Статутом Альянсу, його країни-учасники погоджуються, що якщо одна з них зазнає нападу, інші держави повинні допомогти їй захиститися.

10 червня російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше з моменту вступу країни до НАТО минулого року.

Крім того, у квітні військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

Також Латвія зафіксувала порушення свого повітряного простору російським літаком.

Раніше повідомлялося, що британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.