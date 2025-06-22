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Сирський розповів про загрозу Сумам та ситуацію на сумському прикордонні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Сирський розповів про загрозу Сумам та ситуацію на сумському прикордонні
Олександр Сирський на зустрічі з журналістами 21 червня
фото: Головне управління комунікацій Генштабу

Сирський: Ситуація на Сумщині стабілізована, ЗСУ утримують плацдарм на Курщині, скувавши значні сили ворога

Росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.

На цю ділянку в районі Глушково російське військове керівництво кинуло 10 тис. своїх бійців. Загалом на Північнослобожанському напрямку Україні протистоїть близько 50 тис. ворожого війська, зокрема, елітні частини: дві десантні дивізії, чотири основні бригади ЗС РФ та 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії.

Українським угрупованням на Сумському напрямку командує бригадний генерал Олег Апостол, який нещодавно був призначений командувачем Десантно-штурмових військ. Сирський оцінив його керівництво як «достатньо вдале».

Головнокомандувач наголосив, що дії ЗСУ на Курщині, в Глушковському районі, скували частину ворожих сил, які збиралися перекинути під Покровськ. «Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок», – сказав Сирський.

Він нагадав, що «свого часу наша Курська операція відтягнула майже 63 тис. російських військових, а сумарно з північнокорейцями – близько 70 тис». Це дало змогу послабити тиск противника на основних напрямках, перегрупувати війська. «І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції», – підкреслив Сирський.

На питання журналістів щодо погрози Путіна захопити Суми, Олександр Сирський відповів, що такі наміри, вочевидь, є. За його словами, зараз на всіх загрозливих напрямках фронту триває активна робота з обладнання оборонних рубежів та будівництва інженерно-фортифікаційних споруд та встановлення антидронового покриття, і Суми та область у цьому сенсі – в пріоритеті.

Щодо спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2025», запланованих у Білорусі на вересень, Сирський зазначив, що не можна виключати можливості їх переростання в плацдарм для наступу на Україну. Він нагадав про підступний напад у лютому 2022 року саме з території Білорусі, коли після аналогічних навчань ворожі війська не було відведено.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Сумському напрямку за останній тиждень не змінилася. За його словами, відсутність прориву на цьому напрямку – серйозна проблема для РФ.

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Теги: Олександр Сирський Суми війна Україна росія

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