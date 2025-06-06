Росіяни, яка завжди, атакують житлові будинки

У ніч на 6 червня Росія атакує Україну «шахедами» та ракетами. У багатьох містах лунають вибухи. «Главком» зібрав подробиці.

Майже всю ніч вибухи лунають у Києві та Київській області – є пошкодження та руйнування. Відомо, що внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.

Серію вибухів чули у Тернополі. У мережі розповсюдили фото, на якому видно чорний, густий дим після атаки. Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода не давав поки ніякої інформації, лише попросив бути в укриттях.

Вибухи пролунали у Луцьку. Як пише міський голова міста Ігорь Поліщук, Луцьк атакували спочатку «шахеди», а потім ще полетіли ракети. Деталей про атаку наразі немає.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина, де за даними голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького, зараз працює ППО.

«Шахеди» також літають над Волинською та Рівненською областями.

Миколаївський Ваньок пише, що під ударом були:

громадянська інфраструктура (житлові будинки);

промзони;

енергетична інфраструктура (поки відомо про 2 об'єкти).

Нагадаємо, росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Так, близько 15:00 керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. у телеграм-каналі попереджав херсонців про наближення російської авіації та загрозу КАБів. Згодом він показав нове фото будівлі ОДА та зазначив, що вона знищена. «Інформація про постраждалих уточнюється», – додав посадовець.

Ще зранку російські терористи атакували Херсон чотирма авіабомбами. Місцеві ЗМІ повідомляли, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА. Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару. Дані уточнюються. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).