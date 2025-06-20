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Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури
Слідство уникло відповіді, чи передасть кошти АРМА, вилучені у Крупи
колаж: glavcom.ua

У житлі колишньої посадовиці правоохоронці відшукали $3,17 млн, 140 тис. євро і 912,5 тис. грн готівки

Мільйони доларів готівкою, які на початку жовтня 2024 року співробітники ДБР виявили у помешканні колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, нині розміщено на депозитному рахунку в державному банку. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

На уточнююче запитання редакції, чи планує слідство передати ці кошти (вони визнані речовими доказами у справі про незаконне збагачення, в якій підозру отримала Крупа) до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), антикорупційна прокуратура відповіла: рішення буде ухвалено, «якщо це вважатиметься можливим без шкоди для кримінального провадження».

Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури фото 1
Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури фото 2

Як стало відомо «Главкому» з власних джерел, ще восени 2024 року АРМА зверталося до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо передачі арештованих коштів, які правоохоронці вилучили в квартирі Тетяни Крупи, у своє управління для закупівлі облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації». Однак це питання так і не було вирішено по суті.

Крім того, поза відповіддю антикорупційної прокуратури залишилося питання «Главкома», де нині знаходяться $544,2 тис. готівкою, які під час обшуків було викинуто у двох сумках з вікна квартири Тетяни Крупи. Тоді вказану готівку біля будинку підібрав голова ОСББ і добровільно передав слідчим.

«Ці кошти не мають стосунку до Тетяни Василівни. Хто їхній власник, ми не можемо пояснити», – наполягала захисниця Крупи Роксолана Лукінчук у суді минулого року.  

У відповіді на запит Спеціалізована антикорупційна прокуратура зіслалася на статтю 222 Кримінального процесуального кодексу (відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора) і уникла прямого пояснення про викинуті сумки з грішми.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

«Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах», – висловила подив пресслужба Державного бюро розслідувань.

Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті ексголовлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що знайдена правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів. Однак ця версія наразі немає документального підтвердження.

Нагадаємо що, 4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції від 15 травня, якою продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас визначено грошову заставу як альтернативу у розмірі 112 млн грн. 

Нагадаємо, початкова сума грошової застави, яка паралельно призначалася Фемідою із арештом самої підозрюваної, складала 500 млн. грн. 21 листопада 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрювану, але різко зменшила розмір застави до 300 млн грн. 28 листопада 2024 року Вищий антикорупційний суд також залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

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Теги: Хмельниччина прокуратура корупція в Україні війна гроші МСЕК

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