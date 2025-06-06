Ексміністр оборони Британії пояснив, як Китай бере участь у війні проти України
Майкл Феллон: Росія в Україні використовує китайську зброю та технології…
Колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон роз'яснив, яким чином Китай бере участь у повномасштабній війні Росії проти України, попри публічні заяви Пекіна про нейтралітет. За словами Феллона, російські війська активно використовують китайську зброю та технології на українському фронті. Про це Майкл Феллон розповів в інтерв’ю «Главкому».
«Росія в Україні використовує китайську зброю та технології, північнокорейські війська. Лідерів ХАМАС приймають в Москві. Китай та Іран тісно взаємодіють між собою. Тож, я б сказав, що все це один конфлікт», – заявив Майкл Феллон, підкреслюючи взаємозв'язок між різними глобальними конфліктами та гравцями.
Коментуючи перспективи зменшення військової присутності Сполучених Штатів у Європі, Феллон зазначив, що розуміє мотиви США, враховуючи величезний виклик, з яким вони стикаються в Індо-Тихоокеанському регіоні – як у військовому, так і в економічному плані. Водночас він підкреслив, що ця проблема стосується і Європи.
Ексміністр наголосив, що для Європи є «цілком природнім» бути готовою замінити США, якщо Вашингтон ухвалить рішення про виведення частини своїх військ з континенту.
Нагадаємо, колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон виступив із закликом до Європи навчитися захищати себе самостійно, без постійної залежності від Сполучених Штатів. В інтерв’ю «Главкому» він наголосив, що для Європи є «цілком природнім» бути готовою замінити США, якщо Вашингтон вирішить вивести частину своїх військ з континенту.
«Цілком природним є запитання, чому через 80 років після завершення Другої світової війни сини фермерів з Айови чи сини сталеварів з Пенсільванії повинні захищати східні кордони Європи?» – риторично запитав Феллон, підкреслюючи несправедливість ситуації та закликаючи до більшої відповідальності європейських країн.
Феллон також висловив занепокоєння через недостатню присутність європейських військ на східних кордонах.
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