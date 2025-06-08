«Бучанські відьми», які захищають небо Київщини, розповіли, що найважче у їхній роботі

Жінки віком від 18 до 68 років знищують «шахеди» у складі добровольчих мобільно-вогневих груп ППО

Вони – «Бучанські відьми». У Бучі Київської області, для боротьби з російськими дронами, сформували кілька добровольчих мобільно-вогневих груп ППО. Складаються вони здебільшого з жінок, які в цивільному житті мають зовсім не військові професії. Але, незважаючи на це, виходять на чергування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо «Свобода».

«Я вмію стріляти з дитинства, в мене сім'я військових. Треба щось робити, захищати небо. Хлопці, які зараз на нулі, мають бути впевнені, що хтось тут захищає їхні родини, які залишилися. Мені подобається моя робота. Мені подобається приїжджати на позицію, чекати на «шахеди», вболівати за інші групи, коли вони збивають «шахеди», – ділиться командирка взводу мобільно-вогневих груп Каліпсо.

У цивільному житті Каліпсо була менеджером із туризму та менеджером в ресторані. Нині вона добу через три патрулює небо на Київщині.

«Ми добровольці, тому в нас немає заробітної плати, але є завзятість, бажання робити, бути корисними своїй державі», – каже Каліпсо.

За її словами, найважче у їхній роботі – чекати. Коли сидиш на позиції 16-17 годин, а дрон так і не залетів у твою зону відповідальності.

«Оце була найважча доба, бо всі хотіли збити «шахед», – жартує жінка.

Начальник штабу Бучанського ДФТГ Андрій Верлатий розповідає, на те, що їх називають відьмами, не ображаються, навпаки – підхопили це прізвисько. На сьогодні вони вже збили три «шахеди».

«Жінки приходять різного віку – від 18 років. Старшій жінці в нас 68 років. У мене на сьогоднішній день 96 жінок. І нам потрібно ще», – сказав Андрій Верлатий.

«Бучанські відьми» захищають небо майже рік, постійно оновлюючи свої вміння

«Я півроку був на Донбасі, теж у теробороні. Потім переїхали сюди. Почали літати «шахеди». Подумав, що я не жертва, треба збивати У нас жінки не бояться, вони мотивовані. Деякі жінки були в окупації, вони бачили цю наволоч, що вони тут творили. Я думаю, це вся мотивація. У нас, українців, немає виходу», – зауважив рядовий мобільно-вогневої групи Йога.

Нагадаємо, в питаннях дронів Україна наразі поступається Росії в кількості БПЛА на оптоволокні, але тактика й підготовка операторів залишаються ключовими.

Також Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.