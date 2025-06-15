Пентагон привітав американців з Днем прапора російським триколором (фото)

Деякі з користувачів саркастично припускали, що над дизайном «працював агент під прикриттям»

Офіційний акаунт Міністерства оборони США опублікував графічний банер, на якому з’явилися дві горизонтальні смуги у кольорах, які схожі на російський прапор – біла, синя, червона, інформує «Главком».

З нагоди Flag Day Пентагон опублікував вітальне зображення, а користувачі розпізнали в банері російський триколор. Це викликало хвилю критики, зокрема, у бік дизайнерів.

Офіційної заяви з DoD поки що немає, але експерти вважають, що це сталося через низькоякісне графічне оформлення або помилку дизайнера.

Журналіст Остап Яриш також звернув увагу на банер:

Деякі з користувачів саркастично припускали, що над дизайном «працював агент під прикриттям». Інші ж називали це звичайною дизайнерською помилкою та «дуже невдалим оформленням».

Нагадаємо, у Вашингтоні стартував масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя Армії США. Білий дім запустив пряму трансляцію заходу, передає «Главком».

Захід зібрав тисячі глядачів та учасників і став найбільшим військовим шоу за останні десятиліття.

У заході беруть участь понад 6 тис. військовослужбовців, залучено броньовану техніку, кінні частини, бронетанкові колони, артилеристи, піхота, авіація та оркестри.