«Суми – велика проблема для росіян». Зеленський пояснив, чого добивається Путін

Президент повідомив, що за цей тиждень окупанти просунулися у бік Сум на 200 метрів

Президент: «23% від всіх бомб, від всіх ударів, які є по фронту, відбуваються на Сумському напрямку»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Сумському напрямку за останній тиждень не змінилася. За його словами, відсутність прориву на цьому напрямку – серйозна проблема для РФ. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Важливо розуміти про Суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі (тиждень тому, – «Главком»). Це, до речі, велика проблема для «рускіх». Вони хочуть «продати» успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що близько 23% усіх бомбових та ракетних ударів по лінії фронту припадає саме на Сумський напрямок. Це, за його словами, свідчить як про складність ситуації для українських військових, так і про справжні наміри та цілі російської армії. Він зазначив, що ворог активно застосовує там переважно авіабомби та північнокорейські ракети, причому їх використання вже фіксується у великій кількості.

«За цей тиждень на 200 метрів вони (окупанти, – «Главком») просунулися у бік Сум, і на 200-400 метрів ми відштовхнули їх. Тому я і сказав, що на Сумщині ситуація та сама», – пояснив глава України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито не має на меті захопити Суми. Однак він «не виключає цього».

Як повідомлялося, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронтах за минулий тиждень, повідомивши про відсутність втрат позицій на Південно-слобідському напрямку та вирівнювання позицій на Сумщині. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що активні дії українських сил у Курській області змусили окупантів перекидати туди підрозділи, що стримало їхній наступ на Сумщині.