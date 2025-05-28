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У Підмосковʼї дрони СБУ уразили підприємство, яке виготовляє крилаті ракети – джерела

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Підмосковʼї дрони СБУ уразили підприємство, яке виготовляє крилаті ракети – джерела
На ураженому обʼєкті досі триває пожежа
скріншот з відео

Підприємство виготовляє крилаті ракети різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-земля»

Далекобійні дрони Служби безпеки атакували стратегічне підприємство російського військово-промислового комплексу – завод «Радуга», який розташований у місті Дубна за 130 км на північ від Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у СБУ.

Українські дрони успішно обійшли протиповітряну оборону, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства. Там досі триває пожежа.

Завод входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» та виготовляє крилаті ракети різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-земля». Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими Росія активно тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

«СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі», – повідомив співрозмовник «Главкома».

Нагадаємо, що під час нічної атаки дронів на Росію постраждав завод з виробництва безпілотників «Кронштадт» у місті Дубна Московської області.

Також цієї ночі дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії. У російському Зеленограді зафіксовано пошкодження в районі технопарку «Елма», одного з центрів мікроелектронної промисловості міста.

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До слова, Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Федорова – один із ключових вузлів оборонного комплексу РФ. Завод розташований у місті Дубна, Московська область, і з 2020 року входить до складу концерну «Кронштадт». Основний профіль – виробництво бойових БпЛА, зокрема комплексу «Оріон». На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями.

Теги: росія СБУ завод

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Політика

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