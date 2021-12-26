Ситуація на Донбасі: окупанти поранили українського військового

Український воїн перебуває у лікувальному закладі у вакому стані

У неділю, 26 грудня, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів був важко поранений український військовий. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Обстріли окупаційних військ були проведені в напрямку Південного, Пісків, Новолуганського і шумів. Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, поблизу Талаківки російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

«У результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – важкий», – йдеться у повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.

Тим часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі із застосуванням хімікатів.

Раніше українська розвідка порахувала російських офіцерів і генералів Росії в ОРДЛО. Також повідомлялося, що ФСБ відправила на Донбас спецпризначенців.

Зазначимо, члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Також Байден дав «вікно в чотири тижні» для запобігання атаки Росії на Україну. Глава Білого дому доручив своїй команді використати всі можливі інструменти для запобігання можливої атаки.

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