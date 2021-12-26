Росія може розпочати наступ на Україну з Азовського моря – ЗМІ

Берегова лінія Азова має для Росії серйозну стратегічну та економічну цінність

Азовське море є регіоном можливого збройного конфлікту між Росією та Україною. Про це пише The Washington Post.

Розвідка США попереджає, що Росія планує масований та багатовимірний військовий наступ на Україну за участю 175 тис. своїх військових.

У статті зазначається – є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні райони України, що постраждали від війни.

Серед іншого, йдеться про сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Саме тому атака може розпочатися в морі, яке розділяє дві країни, з наступною висадкою росіян на український берег.

Тим часом, український флот обмежений у своєму русі Азовом через те, що Росія регулярно закриває деякі його зони для «артилерійських навчань». Цього місяця українські військово-морські сили заявили, що майже 70% Азова заблокували для транспорту через навігаційні попередження Москви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія домінує в Азовському морі та може використовувати його під час вторгнення в Україну.

Тим часом у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.