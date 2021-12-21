ЗМІ: члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ

Союзники з НАТО змирилися з необхідністю вести переговори з Росією

Члени НАТО не дійшли консенсусу щодо переговорів з Росією. Йдеться про питання «гарантій безпеки» та їхнього формату, уточнює Financial Times.

Видання пише, що союзники з НАТО змирилися з необхідністю вести переговори з Росією.

Військові країн Заходу хочуть уникнути прямої відмови від пропозиції Москви і тому намагаються знайти «області взаємної згоди і заспокоїти ситуацію».

Варто відмітити, що 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Напередодні повідомлялося, що НАТО не обговорюватиме з Росією сфери впливу.

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Крім того, Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Натомість 21 грудня Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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