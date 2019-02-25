  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Ситуацію на Донбасі моніторить безпілотник-розвідник США

    • Розсилка
    Близько 8:00 безпілотник увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області - Ситуацію на Донбасі моніторить безпілотник-розвідник США
    Близько 8:00 безпілотник увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області

    Безпілотник базується в Італії

    Американський безпілотний літак розвідник RQ-4B-30 Global Hawk здійснює політ вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє  Український мілітарний портал.

    Як повідомляється, близько 8:00 він увійшов до повітряного простору України у Чернівецькій області, перед цим він здійснив переліт через Грецію, Болгарію та Румунію.

    «Базується RQ-4B-30 Global Hawk на авіабазі Сігонела в Італії», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    .jpg_64

    ‏Зазначимо, RQ-4 Global Hawk - стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.

    Нагадаємо, військовий літак Сполучених Штатів Boeing P-8A Poseidon у провів розвідувальний політ у районі Керченської протоки і анексованого Росією Кримського півострова.

    Окрім того, американський безпілотник RQ-4A Global Hawk провів розвідку уздовж лінії зіткнення на Донбасі, злетівши з авіабази Сигонела на півдні Італії.

    Читайте також
    Донбас США політ Італія літак безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ