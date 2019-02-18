Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ



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Інцидент стався на околицях Золотого

Російсько-окупаційні війська обстріляли безпілотник (БПЛА) Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Згідно зі звітом спостерігачів ОБСЄ, інцидент стався на південній околиці району розведення Золоте.

«П’ятеро озброєних бойовиків, які знаходилися на блокпості, приблизно в десяти метрах від спостерігачів СММ, розпочали стріляти зі своїх автоматів по БПЛА», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в напрямку безпілотника, який рухався на південь від блокпосту, бойовики зробили приблизно 60 пострілів.

«Після того, як міжнародні спостерігачі підкреслили, що це їхній БПЛА, окупанти припинили вести вогонь. БПЛА СММ не постраждав», - додали у відомстві.

Нагадаємо, що протягом поточної доби, 17 лютого, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.