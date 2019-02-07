Безпілотник ОБСЄ зафіксував ворожі танки в районі Новоселівки і Калинове-Борщувате



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Команда Місії також зафіксувала дві самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і чотири буксирувані гаубиці (Д-30 «Жаба», 122 мм) біля селища Біле (на захід від Луганська)

Українська сторона СЦКК повідомляє: російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння. Про це сказано у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 6 лютого року.

«Моніторинг відведення озброєння, передбачений меморандумом, а також Комплексом заходів і доповненням до нього свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, танки, самохідні і буксирувані гаубиці», - сказано у звіті.

Так, 4 лютого БПЛА СММ ОБСЄ в чергове в непідконтрольному владі України районі на заході від Луганська зафіксував чотири танки (Т-72), розміщені в облаштованих та замаскованих позиціях поблизу селища Новоселівка. Крім того, спостерігачі виявили свіжі сліди на землі поряд із місцем розміщення техніки (що свідчить про те, що танки нещодавно пересувалися). Так, про подібні порушення було зазначено у щоденному звіті від 06 грудня 2018 року.

Наступного дня команда Місії зафіксувала дві самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і чотири буксирувані гаубиці (Д-30 «Жаба», 122 мм) біля селища Біле (на захід від Луганська).

Крім того, 4 лютого за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних владі України районі також на захід від Луганська за доступними СММ даними повітряного спостереження було виявлено чотири танки (Т-72) у полі поблизу Калинове-Борщувате. До речі, про подібні порушення було зазначено у щоденному звіті від 19 січня 2019 року.

Українська сторона СЦКК зазначає, що подібні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що з Росії на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей приховано доставлена чергова партія 122-мм гаубиць Д-30 та бронетранспортерів БТР-80.