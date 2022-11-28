Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація в Маріуполі: рашисти складають боєприпаси в центрі міста

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ситуація в Маріуполі: рашисти складають боєприпаси в центрі міста
 Вороги зберігають боєкомплекти під школою 
фото: Петро Андрющенко /Telegram

Окупанти хочуть прикрити свої склади за спинами мирних мешканців, водночас партизани не дають їм спокою

Окупанти почали облаштовувати склад із боєприпасами на території знищеного Центрального ринку, в самому центрі Маріуполя. Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Роблять вона це за 100 метрів від школи 65, яку самі використовують як головну піар-точку.  

Тим часом маріупольський спротив почав залишати «привіти» колаборантам поблизу їхніх домівок. Відтак рашисти бояться, що їх чекає розправа від рук партизанів. 

Ситуація в Маріуполі: рашисти складають боєприпаси в центрі міста фото 1
Ситуація в Маріуполі: рашисти складають боєприпаси в центрі міста фото 2

Нагадаємо, майже пів року як місто Маріуполь Донецької області перебуває під контролем Росії. Окупанти РФ встановили нечувані ціни на харчові продукти, а відновлення інфраструктури не спостерігається.

Крім того, днями в Маріуполі вибухнуло авто з окупантами (фото).

Теги: боєприпаси радник рашисти Маріуполь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Маріуполі загарбники руйнують будинки в історичній частині міста
Окупанти у Маріуполі зносять будинки в історичній частині міста (відео)
Вчора, 23:50
Черги стали супутником Маріуполя в окупації
Ціни на продукти вищі, ніж у Москві: Андрющенко – про ситуацію в окупованому Маріуполі
Вчора, 22:17
В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух
В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух
26 листопада, 13:45

Події в Україні

Скільки жінок-військовослужбовиць загинуло на війні: інформація від Міноборони
Скільки жінок-військовослужбовиць загинуло на війні: інформація від Міноборони
Ситуація в Маріуполі: рашисти складають боєприпаси в центрі міста
Ситуація в Маріуполі: рашисти складають боєприпаси в центрі міста
Староста деокупованого селища на Херсонщині просить про допомогу
Староста деокупованого селища на Херсонщині просить про допомогу
На окупованому Запоріжжі рашисти зганяють чоловіків в армію РФ – Федоров
На окупованому Запоріжжі рашисти зганяють чоловіків в армію РФ – Федоров
СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті (фото)
СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті (фото)
Окупанти планують залишити Запорізьку АЕС. Кремль відреагував
Окупанти планують залишити Запорізьку АЕС. Кремль відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
90K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
69K
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
38K
Чому «перевзувся» Орбан, який раніше водив хороводи з Кремлем?
22K
Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні
16K
Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту