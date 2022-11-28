Ситуація в Маріуполі: рашисти складають боєприпаси в центрі міста

Окупанти хочуть прикрити свої склади за спинами мирних мешканців, водночас партизани не дають їм спокою

Окупанти почали облаштовувати склад із боєприпасами на території знищеного Центрального ринку, в самому центрі Маріуполя. Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Роблять вона це за 100 метрів від школи 65, яку самі використовують як головну піар-точку.

Тим часом маріупольський спротив почав залишати «привіти» колаборантам поблизу їхніх домівок. Відтак рашисти бояться, що їх чекає розправа від рук партизанів.

Нагадаємо, майже пів року як місто Маріуполь Донецької області перебуває під контролем Росії. Окупанти РФ встановили нечувані ціни на харчові продукти, а відновлення інфраструктури не спостерігається.

Крім того, днями в Маріуполі вибухнуло авто з окупантами (фото).