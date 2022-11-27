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Ціни на продукти вищі, ніж у Москві: Андрющенко – про ситуацію в окупованому Маріуполі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ціни на продукти вищі, ніж у Москві: Андрющенко – про ситуацію в окупованому Маріуполі
Черги стали супутником Маріуполя в окупації
фото: RFE/RL

Люди фактично замерзають у будинках і квартирах окупованого Маріуполя

Майже пів року як місто Маріуполь Донецької області перебуває під контролем Росії. Окупанти РФ встановили нечувані ціни на харчові продукти, а відновлення інфраструктури не спостерігається. Про це сьогодні, 27 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«За ці пів року спочатку ми спостерігали процес невеликого покращення, відновлення частини міської інфраструктури, однак, відсутністю розумного підходу у відновленні дійшли до критичної точки. Не змогли відновити теплозабезпечення, тому в місті люди фактично замерзають у будинках і квартирах. Темпи ремонту, відновлення, попри величезні нагнані російською владою ремонтні організації росіян (на сьогодні більше ніж 30 тисяч громадян РФ перебуває в місті), проте ці поліпшення не настільки значні й не настільки критично важливі, які є зараз», – сказав він.

Щодо життєзабезпечення жителів, то, за інформацією радника мера, там абсолютна катастрофа.

«По суті, жодних покращень. Тому черги стали супутником Маріуполя в окупації. Черги за всім, черги скрізь. Банальні речі – починаючи з хліба, черга за безплатним хлібом, тому що іншого хліба немає. А його немає, тому що немає достатньою мірою не тільки в Маріуполі, а не території окупованої частини Донецької області електро-, водозабезпечення. Тому велика проблема з виготовленням хліба на окупованій частині Донецької області повсюдно. Безплатний хліб не завжди є. Те ж саме стосується банкоматів, гуманітарної допомоги, по суті всього. Черги це не 10-20, і не сотні, іноді доходить до тисячних черг на день. Життя в місті не стає кращим», – повідомив Андрющенко.

Також, за його словами, російські окупанти часто спекулюють на вартості продуктів у тимчасово захопленому місті – ціни в рази більші, ніж у підконтрольних Україні регіонах і в РФ. Повноцінно забезпечити і прогодувати сім’ю маріупольці не можуть.

«Магазини працюють, повідкривалися торговельні мережі, працюють ринки. Проблема не тільки і не стільки у відсутності магазинів. Проблема іншого роду – насамперед, якість товару, по-друге, їхня ціна. Слід врахувати, що ціни в Маріуполі на все набагато вищі, ніж в Україні на сьогодні, і навіть вищі, якщо порівнювати маріупольські ціни в рублях, з російськими цінами в Москві. Просто божевільна. Фактично людина, наприклад, пенсіонери, які отримують 7-10 тис. рублів від РФ унаслідок окупації, то в принципі цих грошей не вистачає на те, щоб прожити і повністю відмовитися від гуманітарної допомоги, яка там періодично буває. Щодо населення, яке працює, – історія та ж сама. Як правило, працює одна людина в сім’ї, і вона не в змозі забезпечити і прогодувати сім’ю належним чином. Слід врахувати, що до 1 січня окупанти не беруть плату з людей за електрику, воду, проїзд, але від 1 січня запроваджується і оплата за це. Грошей стане ще менше в споживчому кошику, а зарплати точно там не зростуть», – розповів Петро Андрющенко.

Раніше повідомлялось, що в Маріуполі ліквідовано щонайменше одного росіянина з числа окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, 7 листопада Петро Андрющенко писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола Маріуполя. Крім того, РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта).

Як повідомлялося, після відступу російських загарбників із Херсона у Маріуполі зросла кількість окупантів та ворожої техніки. 

Тим часом у зруйнованому обстрілами Маріуполі люди, які живуть у місті без опалення та навіть без вікон, намагаються привернути увагу, залишаючи написи на стінах та асфальті.

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Теги: Москва продукти ціни окупанти Маріуполь

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