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В Маріуполі вибухнуло авто з окупантами (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
В Маріуполі вибухнуло авто з окупантами (фото)
Біля окупаційної адміністрації в Маріуполі вибухнуло авто з окупантами
фото: Петро Андрющенко

Внаслідок вибуху постраждали щонайменше двоє росіян

В Маріуполі ліквідовано щонайменше одного росіянина з числа окупаційної адміністрації. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що 24 листопада біля окупаційної адміністрації по вул. Громової 63 вибухнув автомобіль ВАЗ. Водій автівки – військовий чиновник з числа новоприбулих – не вижив.

Також постраждали щонайменше двоє росіян. Одного у важкому стані з опіками відправлено до шпиталю в Донецьк, другого з переломом руки та черепно-мозковою травмою госпіталізовано в Маріуполі.

Повідомляється, що Маріупольський спротив не підтвердив, але і не спростував свою причетність до інциденту.

Нагадаємо, 7 листопада Петро Андрющенко писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола Маріуполя. Крім того, РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта).

Як повідомлялося, після відступу російських загарбників із Херсона у Маріуполі зросла кількість окупантів та ворожої техніки. 

Тим часом у зруйнованому обстрілами Маріуполі люди, які живуть у місті без опалення та навіть без вікон, намагаються привернути увагу, залишаючи написи на стінах та асфальті.

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Теги: Маріуполь окупанти автомобіль радник

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