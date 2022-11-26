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В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух
фото ілюстративне

Деталі вибуху у Лівобережному районі Маріуполя з’ясовуються

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині почули гучних вибух. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Потужний вибух в Лівобережному районі Маріуполя на Східному», – йдеться в повідомленні.

Деталі вибуху з’ясовуються.

Як повідомлялося, 24 листопада біля окупаційної адміністрації по вул. Громової 63 у Маріуполі вибухнув автомобіль ВАЗ. Водій автівки – військовий чиновник з числа новоприбулих – не вижив. Також постраждали щонайменше двоє росіян. Одного у важкому стані з опіками відправлено до шпиталю в Донецьк, другого з переломом руки та черепно-мозковою травмою госпіталізовано в Маріуполі.

Нагадаємо, 7 листопада Петро Андрющенко писав, що окупанти зводять лінію оборони довкола Маріуполя. Крім того, РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта).

Як повідомлялося, після відступу російських загарбників із Херсона у Маріуполі зросла кількість окупантів та ворожої техніки. 

Тим часом у зруйнованому обстрілами Маріуполі люди, які живуть у місті без опалення та навіть без вікон, намагаються привернути увагу, залишаючи написи на стінах та асфальті.

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Теги: Донеччина ЗСУ росія окупанти Маріуполь Україна війна

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