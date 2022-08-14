Скандал із похованням Дарії Гусяк. Ющенко звернувся до Садового

Легендарну зв’язкову просять похоронити поруч із її подругою Катериною Зарицькою

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до міського голови Львова Андрія Садового. Приводом стало місце поховання останньої зв’язкової командира Української повстанської армії Романа Шухевича Дарії Гусяк. Текст Ющенко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Ми просимо Вас поховати українську героїню, яка витримала нелюдські тортури в тюрмах і таборах МГБ-КГБ СССР, але не зламалася, на полі почесних поховань Личаківського Цвинтаря N°67 поряд з Катериною Зарицькою, Михайлом Сорокою, поряд з кенотафом її командира, провідними членами ОУН Омеляном Ковалем, Григорієм Васьковичем, генерал-майором, Героєм України Сергієм Кульчицьким», – ідеться у тексті звернення.

Окрім Віктора Ющенка, звернення підтримала його дружина Катерина, багаторічний політв’язень син Головного командира Української Повстанської Армії генерала Романа Шухевича Юрій, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко та ще низка культурних та громадських діячів.

Нагадаємо, у Львові виник скандал із похованням останньої зв’язкової командира Української повстанської армії Романа Шухевича Дарії Гусяк.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, останнім прихистком Дарії Гусак стане Поле почесних поховань Меморіалу пам’яті героїв ОУН-УПА Личаківського кладовища. На цьому полі разом з упівцями похована ще одна зв’язкова Романа Шухевича, Ольга Ільків, та голова Львівського крайового братства ветеранів Олесь Гуменюк.

Але проти цього місця виступив багаторічний політв’язень радянських таборів Юрій Шухевич, один із найближчих людей Дарії Гусяк. На його думку, зв'язкова має бути похована поряд зі своїми однодумцями та близькими друзями, зокрема Катериною Зарицькою, з якою вони разом проходили ув’язнення.

Нагадаємо, 12 серпня у віці 98 років відійшла у засвіти остання зв'язкова Романа Шухевича Дарія Гусяк, справжня мучениця і подвижниця.