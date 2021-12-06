На 102 році життя померла зв’язкова Шухевича Ольга Ільків

Ольга Ільків 14 років провела в радянських тюрмах

Відома львів’янка, зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича Ольга Ільків померла на 102 році життя. Про це повідомляє Львівська міська рада.

«Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича (псевда Роксоляна, О. Звіробій), політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.

У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

Ольга Ільків народилась у 1920 році у Стрию на Львівщині , колаж: Dilo

У червні цього року зв’язкова УПА Ольга Ільків, яка допомагала Шухевичу, відзначила 101-й День народження.

До слова, дослідники опублікували 3,5 тис. нових документів НКВС про боротьбу з УПА.

Нагадаємо, Центр досліджень визвольного руху почав публікувати у відкритому доступі документи з архіву Внутрішніх військ НКВД, в яких ідеться про боротьбу проти Української повстанської армії.

Ще Рада попросила Зеленського присвоїти звання героя України сотникові УПА.

Також повідомлялося, що львів’яни відмовили окупантам в ексгумації агента НКВС Кузнєцова (фото).

До слова, в Одесі виявили один із найбільших могильників жертв НКВС.