Шефір працює помічником Зеленського без присяги та оформлення (документ)

Присягу державного службовця Шефір не складав

Сергій Шефір займає посаду першого помічника президента України без офіційного оформлення. У трудових відносинах з Офісом президента України Шефір не перебуває, посадові обов’язки виконує на громадських засадах. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь Банкової на запит агентства.

Відповідь Офісу президента

Відповідно до положення про Офіс президента, затвердженого указом президента № 436 від 25 червня 2019 року, перший помічник президента координує роботу кабінету президента та бере участь у здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності президента, взаємодії з державними органами, підприємствами та організаціями, розробленні та погодженні поточного та перспективного графіка президента, а також у візуванні документів, що подаються на розгляд президенту.

При цьому згідно з відповіддю Офісу президента, присягу державного службовця Шефір не складав. Крім цього, попри те, що Шефір виконує обов'язки першого помічника без офіційного оформлення трудових відносин, ця посада не є вакантною.

Як відомо, Зеленський призначив Шефіра своїм першим помічником 21 травня 2019 року. Шефір разом із Зеленським був співвласником компанії «95 квартал». При цьому сам він розповідав журналістам, що після призначення продовжив працювати зі студією.

Як відомо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

Також нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ розкрив подробиці розслідування замаху на Шефіра.

Крім того Зеленський заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху.

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