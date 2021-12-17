  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Аркадій Бабченко
рус
    Думки вголос

    Кому вірити після історії з Гогілашвілі?

    Всі чудово розуміють, що будь-яке розслідування діяльності друга Зеленського влада проводити не буде - Кому вірити після історії з Гогілашвілі?
    Всі чудово розуміють, що будь-яке розслідування діяльності друга Зеленського влада проводити не буде
    фото: babel.ua

    Де це бачено, аби після такого скандалу голова розвідки лишився на посаді?

    Мовою оригіналу

    Я, наверное, уже слишком долго живу в мире с работающими законами, потому что ни одну из этих ситуаций я не могу представить в стране моего нынешнего проживания.

    Вот, в принципе.

    Я не могу представить, чтоб журналисты разгласили место проживания местного главы разведки. Я думаю, они уже сидели бы. Сразу. Влет.

    Не могу представить, чтобы глава разведки жил в съемном доме с гражданином страны, с которой идет война. Он был бы как минимум отстранен. Сразу. Влет.

    Даже нет, он не был бы отстранен. Такая ситуация была бы просто не возможна. По определению.

    Не могу представить, чтобы это был дом человека, которого обвиняют в обналичке денег.

    И чтобы глава разведки сам признавал это.

    Но самое главное – я в этой ситуации уже никому не верю.

    После истории со Свинарчуками, когда просто-напросто подкосили государственность ради хайпа, а потом выяснилось, что да, вертолетные лопасти нужны, да, после этой истории канал поставки лопастей в Украину оказался закрыт, да, Украина самостоятельно производить лопасти не может, и да, на какое-то время воюющая страна осталась без лопастей – вот после этого кейса я не верю журналистским расследованиям такого плана.

    А бог его знает, вдруг через две недели выяснится, что Гогилашвили – офигенный чувак, патриот, а на блок-посте в Харькове он оказался потому, что ехал на фронт захватывать какого-нибудь очередного Цемаха или, там, очередные клистроны завозить, вместе с Будановым, который и сидел во второй машине, поэтому и охрана от ГУР была. А российский паспорт – ну, что российский паспорт. У меня вот тоже российский паспорт. Вот черт его теперь знает. Может, это офигенный герой.

    Я не верю теперь руководителю разведки, который живет в одном доме, принадлежащем человеку, который, с человеком с российским паспортом, которого…

    Я не верю Гогилашвили с его Валуевым и женой на заседаниях по гостайне.

    А, главное, я теперь не верю в систему.

    Точнее, в её существование.

    И вот лично для меня сейчас репутационный крах институциональности произошел. Мне не за что зацепиться в этом клубке. Я пытаюсь найти в этой истории хоть какую-то спасительную соломинку – не для того даже, чтобы хоть как-то оправдать весь этот адище хотя бы в своей голове, а для того, чтобы просто хоть понять его – и не могу.

    Читайте також:

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: розвідка скандал Олександра Гогілашвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Ростислав Павленко
    Ростислав Павленко

    Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Романенко
    Юрій Романенко

    Політтехнолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кому вірити після історії з Гогілашвілі?