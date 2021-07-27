Пенсіонерка на виборах продала голос за тисячу гривень й уникла покарання

Жінку з Одещини везли мікроавтобусом до Київщини для голосування за конкретних кандидата і партію на місцевих виборах

Новоодеський районний суд Миколаївської області звільнив від кримінальної відповідальності пенсіонерку, обвинувачену у продажі за винагороду свого виборчого голосу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 23 липня.

У вересні 2020 року до будинку обвинуваченої прийшов чоловік, який запропонував за винагороду на суму 1 тис. грн проголосувати за визначених кандидата та політичну партію на місцевих виборах 25 жовтня на території Київської області. Перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, жінка погодилася на цю пропозицію.

У подальшому з метою зміни виборчої адреси та здійснення голосування на визначеній виборчій дільниці в Київській області обвинувачена надала свій паспорт чоловіку, який вирішив купити її голос.

Напередодні дня голосування, 24 жовтня з села Себине Новоодеського району Миколаївської області пенсіонерку забрав мікроавтобус і поїхав у бік Київської області. Наступного дня на стоянці київського супермаркету «Новус» організатор схеми надав обвинуваченій аркуш паперу, на якому було зазначено дані кандидата та назву політичної партії, за яких необхідно реалізувати право голосу. Того ж дня жінка разом з іншими особами, котрих привезли на виборчу дільницю № 321421 у селі Софіївська Борщагівка Київської області, проголосувала за визначених кандидата і партію. Після цього одержала обіцяну 1 тис. грн.

20 травня 2021 року прокурор звернувся до суду з клопотання, в якому просив звільнити обвинувачену від кримінальної відповідальності, оскільки вона повідомила про вчинення злочину та сприяла його розкриттю. Феміда погодилася і звільнила жінку від кримінальної відповідальності та закрила справу.

Як повідомляв «Главком», раніше Новоодеський районний суд Миколаївської області оштрафував на 17 тис. грн військовослужбовця військової частини А0224 за підкуп виборців під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.