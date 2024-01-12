Чехія потягла Росію до суду: вимагає сотні тисяч євро компенсації за землю

Чехія вимагає від російського посольства сплатити 16 мільйонів за оренду землі в Празі і звинувачує у незаконному збагаченні

МЗС Чехії вимагає від російського посольства сплатити оренду за використання землі під празьким комплексом офісних будівель та багатоквартирних будинків. Про це повідомили у чеському зовнішньополітичному відомстві, пише Іdnes.cz.

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Йдеться про суму 647,7 тис. євро, яка фігурує у судовому розгляді, ініційованому чеським МЗС. Зазначається, що російська нерухомість була побудована в празькому районі Стодулки ще за існування СРСР за контрактом, підписаним у 1980 році. Проте кілька років тому Росія передала офісно-квартирний комплекс, зареєстрованої на Кіпрі, компанії анонімного власника. Власник будівель компанія Simply Service Rent в останні роки почала виплачувати чеській державі орендну плату, але, на думку МЗС, вона недостатня. У зв'язку з цим землевласник в особі керованої чеським МЗС компанією «Дипломатичний сервіс» вимагала внести орендну плату за 2015 рік у розмірі близько 16 млн чеських крон або близько 648 тис. євро.

Водночас у травні 2023 року позов чеського МЗС був відхилений судом району Прага-5, адже може йтися лише про претензії починаючи з 2017 року. До цього моменту об'єкти належали Росії.

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«Позов було відхилено, оскільки претензції про необґрунтоване збагачення дійсно були але їх можна датувати лише 2017 роком. До того часу об’єкти належали Росії, яка передала їх у 2017 році. А оскільки, згідно з практикою Верховного Суду, безпідставне збагачення потім зменшується на 50 %, то позов повністю вичерпаний», – роз'яснили раніше в чеському суді.

Нагадаємо, скандал із нерухомістю Росії в Чехії триває протягом останнього року. Минулого року в середині травня уряд Чехії скасував постанови 1970-х і 1980-х років, якими він надавав Радянському Союзу безоплатне користування землею для дипломатичних цілей. За словами прем'єр-міністра Петра Фіали та міністра закордонних справ Яна Ліпавського, Росія використовує землю не для дипломатичних цілей, тому немає причин продовжувати надавати її безкоштовно.

Чеський уряд вважає за необхідне скасувати договори, укладені з Радянським Союзом, за якими у безоплатне користування радянської дипломатичної місії перейшло понад 40 земельних ділянок у Празі. Після 1991 року Росія як правонаступниця СРСР нібито успадкувала ці землі. Крім того, Мінфін Чехії вимагає, що Москва має заплатити компенсацію за необґрунтоване збагачення на дипвласності. Тому Прага вимагатиме звичайну для даної землі орендну плату.

Чеське дипломатичне відомство також подало ще один позов до муніципального суду Праги щодо використання росіянами землі. Йдеться про видачу необґрунтованого збагачення на суму понад 53 мільйони крон за останні три роки. Російська дипломатія погрожувала вжити заходів у відповідь, назвавши ситуацію шантажем на державному рівні.

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Нагадаємо, держави ЄС обговорюють пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів територією союзу. Про це пише видання Financial Times. найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

Пропозиції Чехії висунуті в рамках переговорів щодо дванадцятого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Financial Times підкреслює, що «дебати на ранній стадії, і складні юридичні питання, пов'язані з цією пропозицією, означають: будь-які зміни навряд чи фігуруватимуть в пакеті, що обговорюється зараз». Європейська комісія направила пропозиції чеської сторони до європейських столиць.