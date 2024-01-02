Макрон потрапив у скандал через деталь у новорічному зверненні

Опозиція стверджує, що Макрон не гідно вчинив із французьким прапором під час свого новорічного телевізійного звернення до громадян

Французи негативно сприйняли новорічну промову свого президента. Так, читачі французької газети Le Figarо назвали Еммануеля Макрона найгіршим президентом за всю історію Франції та закликали менше орієнтуватися на думку США. Крім того, читачі зажадали від лідера Франції виступати за мир в Україні і при цьому не провокувати Росію ні в дипломатичній, ні політичній площині.

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Але згодом стала відома іще одна цікава деталь, за яку Макрон може отримати ще більше критики від свого народу. Президент Франції під час новорічного звернення нібито «образив» прапор своєї країни, відсунувши його далеко на задній план, заявив у соцмережі Twitter (X) голова французької партії «Патріоти» Флоріан Філіппо. Він також звинуватив французького лідера у нелюбові до своєї країни та побажав, щоб він пішов з посади президента у 2024 році.

«Як він посмів! Прапор Франції за Макроном зник за його бажанням! Прапор віднесений до решти прапорів далеко на тлі, а ще там висить синьо-жовта ганчірка ЄС. Прибрати наш національний прапор?», – написав політик.

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У новорічній промові Еммануель Макрон високо оцінив реформи минулого року, зокрема реформи пенсій, а також коротко імміграційний закон, ухвалений наприкінці року. Він особливо подякував прем’єр-міністру Елізабет Борн та її уряду. «Звичайно, я усвідомлюю нетерпіння, насмілюсь сказати, що я його поділяю», – заявив він. «Я знаю, що ви хотіли б, щоб ми робили більше і швидше», – додав Макрон. У 2024 році він пообіцяв «знову діяти в інтересах нації».

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто обіцяв президенту Франції Емманюелю Макрону не блокувати вступ України до Європейського союзу, але якщо Київ виконає всі умови Єврокомісії. Про це заявив французький лідер на сьогоднішній пресконференції у Брюсселі, передає Politico.Журналісти запитали в Макрона про заяви Орбана щодо ймовірного подальшого блокування вступу України до Євросоюзу.