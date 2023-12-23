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Трагічно загинув актор столичного Молодого театру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трагічно загинув актор столичного Молодого театру
Роман Новак загинув в автокатастрофі
фото: Молодий театр

В автокатастрофі обірвалося життя Романа Новака

В автокатастрофі загинув український актор столичного Молодого театру Роман Новак. Про це повідомив Молодий театр у Facebook.

«Друзі, велике горе в родині Молодого театру. В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака. Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам’ять талановитому акторові і нашому другу!», – написали колеги Романа.

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Роман Новак загинув в автокатастрофі
фото: Молодий театр

Зазначимо, що Роман Новак зіграв у багатьох виставах Молодого театру в Києві. Зокрема, у його творчому доробку ролі в таких виставах: «Ін’єкція безсмертя», «Кролик Гарві», «Осінній блюз», «Підступність і кохання», «Саломея», «Сон літньої ночі», «Хомо ферус, або сука-любов!», «Цап-ка-цап», «Шинель».

Теги: театр актор смерть

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