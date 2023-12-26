Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ФБР розслідує погрози на адресу суддів, що зняли з президентських виборів Трампа

Діана Гасюк
glavcom.ua
ФБР розслідує погрози на адресу суддів, що зняли з президентських виборів Трампа
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Федеральне бюро розслідувань володіє ситуацією та співпрацює з місцевими правоохоронними органами

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вивчає загрози, що надійшли на адресу суддів Верховного суду, які минулого тижня проголосували за виключення Дональда Трампа з президентських виборів 2024 року у Колорадо. Про це повідомляє CNN.

Офіцер ФБР зі зв'язків з громадськістю Віккі Мігоя підтвердила, що бюро має контроль над ситуацією та співпрацює з місцевими правоохоронними органами.

За інформацією CNN, представник судової системи у Колорадо утримався від коментарів щодо заяв про загрози суддям. Повідомлення, залишене у поліцейському управлінні Денвера, не одразу отримало відповідь у понеділок у другій половині дня. Представник патрульної поліції Колорадо, Гері Катлер, заявив, що будь-які погрози суддям будуть розглянуті місцевими владними органами.

Окрім федеральної реакції, правоохоронці штатів та місцеві владні органи, разом з неурядовими дослідницькими групами, відслідковують риторику, що з'являється на екстремістських інтернет-форумах, щоб виявити будь-які підтексти, які можуть стати загрозою для державних службовців.

Позапартійна дослідницька організація передала правоохоронним органам США аналіз онлайн-переговорів. Згідно з документом, імена чотирьох суддів Верховного суду штату Колорадо, що ухвалили рішення про дискваліфікацію Трампа на виборах, часто з'являлися у «підбурювальних» повідомленнях на таких форумах із закликами до розкриття персональних даних служителів Феміди.

Навіть якщо аналіз не виявив конкретних загроз для суддів, документ підкреслює, що «існує ризик можливого насильства від окремих осіб або невеликих груп, або виникнення інших незаконних дій у відповідь на рішення суду».

Один із користувачів ультраправого, протрампівського веб-сайту написав: «Усіх пограбованих щурів треба повісити», очевидно, маючи на увазі суддів штату Колорадо.

Ці пости повторюють модель онлайн-активності, що спостерігалася після попередніх федеральних звинувачень Трампа: нечіткі заклики до громадянської війни і тривожно жорстокі висловлювання, але не доводить конкретні плани дій у відповідь на ці погрози.

Федеральні правоохоронці остерігаються потенційного переростання онлайн-риторики на реальне насильство ще з часів бунту в Капітолії 6 січня 2021 року, який призвів до загибелі багатьох людей.

Перед повстанням учасники заворушень «по суті планували (напад) у всіх на виду в соцмережах», але ФБР і Департамент внутрішньої безпеки не змогли запобігти загрозі, йдеться у звіті Сенату, опублікованого в червні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп у середу, 20 грудня, закликав Верховний суд США відхилити запит федеральних прокурорів щодо негайного перегляду його заяви про неможливість притягнення до кримінальної відповідальності за спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року. 

Читайте також: Трампу заборонили брати участь у виборах. Що насправді це означає?
Теги: погрози президент модель напад інтернет прокурор Дональд Трамп

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
7 грудня, 00:20
«Київстар» оговтується після потужної кібератаки
«Київстар» відновив доступ до мобільного інтернету
15 грудня, 21:22
Республіканці вже витратили місяці, намагаючись знайти зв'язок Байдена з закордонним бізнесом членів його родини
Конгресмени-республіканці готуються офіційно дати старт імпічменту Байдена
3 грудня, 18:51
Джеймс Венс зробив скандальну заяву щодо України
Американський сенатор заявив, що Україні доведеться поступитися Росії територіями
10 грудня, 21:30
Президент США Джо Байден
Палата представників США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена
12 грудня, 02:44
Володимир Зеленський на пресконференції у Білому домі
Віддати свої території – це не по-християнськи – Зеленський
13 грудня, 01:26
Байдену вдалося спонукати Конгрес ухвалити додаткове фінансування на потреби національної безпеки США, яке включає підтримку України
Палата представників направила Байдену на підпис рекордний бюджет з коштами для України
14 грудня, 19:43
«Американська політика стане більш економною та орієнтованою на внутрішні проблеми», – зазначив Зеленський
Що буде з Україною, якщо президентом США стане Трамп? Прогноз Зеленського
19 грудня, 19:02
Путін заявив, що «другій армії світу» потрібні «перспективні види озброєння»
Путін збирається озброїти окупаційну армію роботами з ШІ та бойовими лазерами
19 грудня, 20:00

Соціум

ФБР розслідує погрози на адресу суддів, що зняли з президентських виборів Трампа
ФБР розслідує погрози на адресу суддів, що зняли з президентських виборів Трампа
Протести в Сербії: поліція затримала десятки мітингувальників
Протести в Сербії: поліція затримала десятки мітингувальників
ЦАХАЛ ліквідував у Сирії радника гвардії Ірану – ЗМІ
ЦАХАЛ ліквідував у Сирії радника гвардії Ірану – ЗМІ
У Росії радикалізується рух дружин мобілізованих – The Guardian
У Росії радикалізується рух дружин мобілізованих – The Guardian
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
Сектор Гази заявив про ізраїльський удар по табору біженців у ніч Різдва: десятки загиблих
Сектор Гази заявив про ізраїльський удар по табору біженців у ніч Різдва: десятки загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
77K
Ми відчуваємо, що в нас хочуть вкрасти Різдво
22K
Іран образився на Москву й викликав на килим російського посла
22K
Подоляк розповів про диво, яке сталося з Україною
20K
ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
14K
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України

Новини

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Вчора, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Вчора, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня, 00:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua