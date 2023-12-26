ФБР розслідує погрози на адресу суддів, що зняли з президентських виборів Трампа

Федеральне бюро розслідувань володіє ситуацією та співпрацює з місцевими правоохоронними органами

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вивчає загрози, що надійшли на адресу суддів Верховного суду, які минулого тижня проголосували за виключення Дональда Трампа з президентських виборів 2024 року у Колорадо. Про це повідомляє CNN.

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Офіцер ФБР зі зв'язків з громадськістю Віккі Мігоя підтвердила, що бюро має контроль над ситуацією та співпрацює з місцевими правоохоронними органами.

За інформацією CNN, представник судової системи у Колорадо утримався від коментарів щодо заяв про загрози суддям. Повідомлення, залишене у поліцейському управлінні Денвера, не одразу отримало відповідь у понеділок у другій половині дня. Представник патрульної поліції Колорадо, Гері Катлер, заявив, що будь-які погрози суддям будуть розглянуті місцевими владними органами.

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Окрім федеральної реакції, правоохоронці штатів та місцеві владні органи, разом з неурядовими дослідницькими групами, відслідковують риторику, що з'являється на екстремістських інтернет-форумах, щоб виявити будь-які підтексти, які можуть стати загрозою для державних службовців.

Позапартійна дослідницька організація передала правоохоронним органам США аналіз онлайн-переговорів. Згідно з документом, імена чотирьох суддів Верховного суду штату Колорадо, що ухвалили рішення про дискваліфікацію Трампа на виборах, часто з'являлися у «підбурювальних» повідомленнях на таких форумах із закликами до розкриття персональних даних служителів Феміди.

Навіть якщо аналіз не виявив конкретних загроз для суддів, документ підкреслює, що «існує ризик можливого насильства від окремих осіб або невеликих груп, або виникнення інших незаконних дій у відповідь на рішення суду».

Один із користувачів ультраправого, протрампівського веб-сайту написав: «Усіх пограбованих щурів треба повісити», очевидно, маючи на увазі суддів штату Колорадо.

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Ці пости повторюють модель онлайн-активності, що спостерігалася після попередніх федеральних звинувачень Трампа: нечіткі заклики до громадянської війни і тривожно жорстокі висловлювання, але не доводить конкретні плани дій у відповідь на ці погрози.

Федеральні правоохоронці остерігаються потенційного переростання онлайн-риторики на реальне насильство ще з часів бунту в Капітолії 6 січня 2021 року, який призвів до загибелі багатьох людей.

Перед повстанням учасники заворушень «по суті планували (напад) у всіх на виду в соцмережах», але ФБР і Департамент внутрішньої безпеки не змогли запобігти загрозі, йдеться у звіті Сенату, опублікованого в червні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп у середу, 20 грудня, закликав Верховний суд США відхилити запит федеральних прокурорів щодо негайного перегляду його заяви про неможливість притягнення до кримінальної відповідальності за спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року.