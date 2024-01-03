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ХАМАС заморозив переговори з Ізраїлем: причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
ХАМАС заморозив переговори з Ізраїлем: причина
фото з відкритих джерел

ХАМАС відкинув будь-які переговори про досягнення перемир'я в Секторі Гази на тлі ескалації ізраїльської агресії та «схем вбивства» палестинських лідерів

ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після загибелі заступника голови угруповання Салеха аль-Арурі під час атаки в Лівані, за яку відповідає Ізраїль. Про це повідомило палестинське джерело Xinhua.

Джерело додало, що ХАМАС, який перебуває у стані війни з Ізраїлем, відкинув будь-які переговори про досягнення перемир'я в Секторі Гази на тлі ескалації ізраїльської агресії та «схем вбивства» палестинських лідерів.

ХАМАС відмовився від будь-яких переговорів про перемир'я в Секторі Гази через наступ ізраїльської агресії та загрозу життю палестинських лідерів.

Раніше стало відомо, що під час атаки на офіс ХАМАС у Бейруті, Ліван, були вбиті кілька помічників аль-Арурі.

У своєму зверненні ХАМАС підтвердив загибель семеро своїх членів унаслідок ізраїльської атаки. Організація назвала цей інцидент «варварським і огидним» терористичним актом, який порушує суверенітет Лівану та поглиблює ізраїльську агресію проти Палестини та її народу.

Тим часом Хезболла, ліванське збройне угруповання, заявило, що напад став серйозною загрозою для ліванців, їхньої безпеки та суверенітету.

«Цей злочин ніколи не залишиться без відповіді та покарання», – йдеться в заяві, попереджаючи, що напад сигналізує про «небезпечний розвиток» поточного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Ізраїль не коментував цей інцидент, але ізраїльські ЗМІ з посиланням на високопоставлених чиновників повідомили, що країна перебуває в стані підвищеної готовності щодо «значної помсти» з боку ХАМАС або його союзника, якого підтримує Іран, «Хезболли», включаючи запуск високоточної зброї по містах Ізраїлю.

«ЦАХАЛ (Сили оборони Ізраїлю – ред.) перебувають у дуже високому стані готовності на всіх аренах, як у обороні, так і в наступі. Ми дуже готові до будь-якого сценарію», – заявив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі під час брифінгу для журналістів.

Іран засудив «підлий» крок Ізраїлю щодо вбивства аль-Арурі, а також двох командирів бригад Аль-Касам, збройного крила ХАМАС, під час удару безпілотника в Бейруті.

57-річний Аль-Арурі вважався одним із відомих лідерів ХАМАС і засновником Бригад Аль-Кассам та їх осередків на Західному березі.

Він був ув'язнений в Ізраїлі понад 18 років і був депортований ізраїльською владою з палестинських територій після його останнього звільнення в 2010 році. У тому ж році він був обраний членом політбюро ХАМАС.

Аль-Арурі став № 2 у вищому керівному органі ХАМАС у 2017 році. 

Раніше повідомлялося, що заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута. 

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАСу на півночі Сектора Гази. 


 
 
 

Теги: наступ армія напад ХАМАС злочин суверенітет звільнення Ліван переговори Ізраїль

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