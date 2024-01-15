Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Київпастранс» хоче за 4,6 млн грн оновити знаки на зупинках: що не так

Христина Петренко
glavcom.ua
«Київпастранс» хоче за 4,6 млн грн оновити знаки на зупинках: що не так
На зупинках транспорту комунальне підприємство планує оновити знаки
фото ілюстративне

«Київпастранс» планує закупити 1 500 шт. інформаційно-вказівних дорожніх знаків

Начальник «Київпастрансу» Дмитро Левченко та його заступник Павло Кирилюк потрапили в зону уваги медійників. Цього разу підприємство оголосило тендер на 4,6 млн грн для оновлення знаків на зупинках транспорту. 

«Київпастранс» планує закупити 1 500 шт. інформаційно-вказівних дорожніх знаків 5,45.1, 5.46.1, 5.47.1, а також 1 500 шт. таких же дорожніх знаків 5,45.2, 5.46.2, 5.47.2. Термін постачання товарів – 31 грудня 2024 року.

Завдяки звичайному запиту у пошуковику можна з'ясувати, що такі знаки продаються за однією вартістю – 1 130 грн за шт. А за акцією їх можна придбати взагалі за 1 050 грн. Відтак вартість 3 тис. шт. знаків коливається у межах 3 150 000 – 3 390 000 грн. 

Акційна вартість знаку в одному з гіпермаркетів
Акційна вартість знаку в одному з гіпермаркетів
фото з відкритиж джерел

Як зазначив журналіст Сергій Грішин, «там пиляється сходу 1,5 млн. А якщо постараються, то і 2 млн».

Читайте також: Скільки коштів втратив Київ через повітряні тривоги?
Теги: тендер Facebook Київпастранс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська естрада втратила джазову виконавицю
Відійшла у засвіти українська джазова співачка
4 сiчня, 08:27
Металокаркасні споруди зі скляними бічними та задньою стінками і дахом з такого ж матеріалу мають бути встановлені протягом нинішнього року
Столиця закупить зупинки зі скла за 8 млн грн? «Київпастранс» відповів
5 сiчня, 21:35
Залужний не витримав численних дописів Безуглої і заблокував її в мережі
Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача
17 грудня, 2023, 15:45
Ікона із зображенням Сталіна у храмі Цмінда Самеба у Тбілісі
У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)
9 сiчня, 11:24
Наразі місцеперебування бойовика невідоме
Апеляція не допомогла: у Празі засудили чеха, який воював проти України
11 сiчня, 14:36
Українці не виїжджають із небезпечних регіонів через брак грошей
Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
6 сiчня, 22:49
За усіма викрити фактами затриманим повідомлено про підозру
Ексрадник глави адміністрації Януковича переправляв за кордон ухилянтів
9 сiчня, 12:32
Таксист відмовився перевозити військового на милицях? Bolt відреагував на скандал
Таксист відмовився перевозити військового на милицях? Bolt відреагував на скандал
9 сiчня, 20:13
Серед міжнародних нагород Гельман: Leica Oskar Barnack Award, Pictures of the Year та Istanbul Photo Awards
Росіянка буде в журі конкурсу фотожурналістики: реакція українських фотографів
Сьогодні, 13:53

Новини

«Київпастранс» хоче за 4,6 млн грн оновити знаки на зупинках: що не так
«Київпастранс» хоче за 4,6 млн грн оновити знаки на зупинках: що не так
Семирічний хлопчик навмисне підпалив один із київських ТРЦ: подробиці
Семирічний хлопчик навмисне підпалив один із київських ТРЦ: подробиці
Київські рятувальники дістали з-під криги рибалку (відео)
Київські рятувальники дістали з-під криги рибалку (відео)
Рятувальники загасили пожежу у столичному ТРЦ, серед постраждалих дитина
Рятувальники загасили пожежу у столичному ТРЦ, серед постраждалих дитина
Понад пів сотні рятувальників гасять ТРЦ у Києві
Понад пів сотні рятувальників гасять ТРЦ у Києві
Із столичного ТРЦ евакуювали людей, Кличко розповів, що трапилося
Із столичного ТРЦ евакуювали людей, Кличко розповів, що трапилося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
26K
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
16K
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
15K
Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту
13K
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
12K
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»

Новини

Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Сьогодні, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Сьогодні, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua