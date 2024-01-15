«Київпастранс» хоче за 4,6 млн грн оновити знаки на зупинках: що не так

«Київпастранс» планує закупити 1 500 шт. інформаційно-вказівних дорожніх знаків

Начальник «Київпастрансу» Дмитро Левченко та його заступник Павло Кирилюк потрапили в зону уваги медійників. Цього разу підприємство оголосило тендер на 4,6 млн грн для оновлення знаків на зупинках транспорту.

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«Київпастранс» планує закупити 1 500 шт. інформаційно-вказівних дорожніх знаків 5,45.1, 5.46.1, 5.47.1, а також 1 500 шт. таких же дорожніх знаків 5,45.2, 5.46.2, 5.47.2. Термін постачання товарів – 31 грудня 2024 року.

Завдяки звичайному запиту у пошуковику можна з'ясувати, що такі знаки продаються за однією вартістю – 1 130 грн за шт. А за акцією їх можна придбати взагалі за 1 050 грн. Відтак вартість 3 тис. шт. знаків коливається у межах 3 150 000 – 3 390 000 грн.

Акційна вартість знаку в одному з гіпермаркетів фото з відкритиж джерел

Як зазначив журналіст Сергій Грішин, «там пиляється сходу 1,5 млн. А якщо постараються, то і 2 млн».