Арнольда Шварценеггера затримали у Німеччині під час митного огляду

Актор прибув до Німеччини, щоб відправитися до австрійського Кіцбюеля, де проходить Всесвітній кліматичний саміт

Американського кіноактора Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Про це повідомляє BILD з посиланням на джерело.

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Як інформує видання, колишній губернатор Каліфорнії прибув до Німеччини, щоб відправитися до австрійського Кіцбюеля, де проходить Всесвітній кліматичний саміт.

Однак кінозірка кілька годин перебував у поліцейському відділку в аеропорту. Проблеми виникли через те, що у нього знайшли елітні годинники швейцарської компанії Audemars Piguet. Сам Арнольд Шварценеггер стверджує, що планує продати їх на аукціоні за $20 тис.

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«Ми проводимо розслідування проти Арнольда Шварценеггера на предмет ухилення від сплати податків. Йому слід було зареєструвати годинник, тому що це імпорт», – заявив BILD представник мюнхенської митниці Томас Майстер.

Зазначається, що близько 16:45 за місцевим часом Шварценеггера відпустили. Усього він провів на митниці три години. Його змусили заплатити €26 тис. за годинник, €4 тис. податку та €5 тис. штрафу. Половину суми вимагали сплатити готівкою. У коментарі для BILD актор назвав бюрократичні зволікання «проблемою, на яку хвора Німеччина».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що 19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років. Антон Ратушний побив рекорд Шварценеггера, вигравши змагання Classic Physique Pro, титул національного дивізіону Національного комітету з фізичної фігури. Він отримав «професійну картку» молодшим на рік за «Термінатора».

Арнольд Шварценеггер увійшов до історії, коли виграв титул «Містер Всесвіт» у 1967 році у віці лише 20 років. Тоді він став наймолодшим чоловіком, який колись отримав «професійну карту».

Також раніше Шварценеґґер заявив, що хотів би очолити США. Він переконаний, що перемога була б у його руках. 75-річний голлівудський актор Арнольд Шварценеґґер народився в Австрії. Він не має права балотуватися в президенти США. Але якби таке можна було реалізувати, то він зробив би це. Відповідну заяву Арнольд зробив в інтервʼю Крісу Воллесу.