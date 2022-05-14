Путін збирає лідерів Організації договору про колективну безпеку

Путін збирає лідерів країн ОДКБ на саміт у Москві

Зазначається, що на саміті обговорять заходи спільного реагування на виникаючі різнопланові виклики і загрози

Президент Росії Володимир Путіна збирає на саміт 16 травня лідерів країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зустріч пройде в Москві. Про це повідомляється на сайті адміністрації лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Повідомляється, що 16 травня в Москві пройде «зустріч лідерів» країн ОДКБ, приурочена до 30-річчя підписання договору про колективну безпеку і 20-річчя створення організації.

«Крім ювілейної тематики, лідери країн обміняються думками з актуальних питань поточної обстановки в регіоні і світі, обговорять заходи спільного реагування на виникаючі різнопланові виклики і загрози», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що заплановані двосторонні переговори Лукашенка з Путіним.

Відзначимо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність «ДНР/ЛНР».

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