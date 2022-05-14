Жителів Генічеського району росіяни закликають звернутися до сільської ради із документами

Російські окупанти планують провести «перепис» населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю.

В оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку.

Окупанти планують почати «перепис» у понеділок, 16 травня, і завершити до кінця місяця.

«Враховуючи те, що ідея з «референдумом» на Херсонщині провалилася, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо «статусу» тимчасово окупованих територій, зокрема і створення так званого кримського федерального округу», – повідомила Денісова.

Омбудсменка також зауважила, що відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року окупаційна держава не набирає суверенітету над окупованою територією і повинна дотримуватись законодавства, діючого на такій території.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні. Наголошую, що будь-які сценарії і маніпуляції російських окупантів та колаборантів зі «статусом» Херсонської області є юридично та політично нікчемними», – підсумувала Денісова.

Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

Читайте також: