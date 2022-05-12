Україна закликає Радбез і генсека ООН врятувати військових із «Азовсталі»

Постпред України при ООН заявив про жорстоке поводження із затриманими у фільтраційних таборах

Україна закликає Раду безпеки ООН та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша забезпечити евакуацію поранених військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в четвер, передає «Інтерфакс-Україна»

«Багато на «Азовсталі» були тяжко поранені і не мають доступу до медичного лікування, якого терміново потребують. Тому ми вважаємо, що евакуаційна операція має бути продовжена. Ми закликаємо Раду безпеки та генерального секретаря докласти подальших зусиль, щоб забезпечити евакуацію хворих та поранених з території «Азовсталі» відповідно до міжнародного гуманітарного права», – сказав Кислиця.

Він наголосив, що ці люди мають бути доставлені у безпечні місця, де їхнє право на життя буде гарантовано.

Кислиця додав, що Україна також стурбована тим, що репресивну російську практику використання фільтраційних таборів для українців, які тікають з небезпечних територій, було посилено.

«Нелюдські умови та жорстоке поводження. Слово «фільтраційний» може розглядатися лише як евфемізм для «концентраційного», – зазначив він.

Постпред заявив, що Україна вимагає від Росії негайно та безумовно звільнити з фільтраційного табору маму 4-річної Аліси, з якою її розлучили під час евакуації з окупованих територій. «Ми закликаємо ЮНІСЕФ використати всі можливі засоби, щоб захистити права цієї дитини та інших дітей, які були розлучені зі своїми батьками росіянами», – сказав Кислиця.

Нагадаємо, що у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.