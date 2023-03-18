Скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море: дані ЗСУ
Окупанти тримають напоготові до 20 крилатих ракет «Калібр»
Станом на 18 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 14 ворожих кораблів. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.
Зокрема, на чергуванні перебувають чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.
В Азовське море окупаційні війська вивели один корабель.
У Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.
Нагадаємо, станом на ранок 17 березня Росія тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Серед ворожих ракетоносіїв – два підводних човни. Загальний залп – до 24 «Калібрів».
Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, небезпека удару залишається високою.
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