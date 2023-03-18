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Скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море: дані ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море: дані ЗСУ
РФ завдає ракетних ударів по Україні з Чорного моря
фото з відкритих джерел

Окупанти тримають напоготові до 20 крилатих ракет «Калібр»

Станом на 18 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 14 ворожих кораблів. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

Зокрема, на чергуванні перебувають чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

В Азовське море окупаційні війська вивели один корабель.

У Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

Скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море: дані ЗСУ фото 1

Нагадаємо, станом на ранок 17 березня Росія тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Серед ворожих ракетоносіїв – два підводних човни. Загальний залп – до 24 «Калібрів».

Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, небезпека удару залишається високою

Теги: росія окупанти Чорне море корабель ракета

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