Скільки ракетоносіїв вивела РФ у Чорне море: дані ЗСУ

РФ завдає ракетних ударів по Україні з Чорного моря

Окупанти тримають напоготові до 20 крилатих ракет «Калібр»

Станом на 18 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 14 ворожих кораблів. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

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Зокрема, на чергуванні перебувають чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

В Азовське море окупаційні війська вивели один корабель.

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У Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, станом на ранок 17 березня Росія тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Серед ворожих ракетоносіїв – два підводних човни. Загальний залп – до 24 «Калібрів».

Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, небезпека удару залишається високою.