Ракетний удар по Запоріжжю: влада показала фото наслідків

Стали відомі нові деталі наслідків нічного удару по Запоріжжю

Цієї ночі російські окупанти вдарили по одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів Запоріжжя, в якому мирно спали сім‘ї з маленькими дітьми. Нові деталі наслідків ракетного удару повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Одним ударом ракети рашисти безжально і безглуздо звели нанівець те, що запоріжці так довго і так дбайливо створювали для комфортного та зручного життя. Орки майже повністю зруйнували розташований біля комплексу чудовий ресторан, а від вибухової хвилі у дев’яти будинках наразі вибито аж 240 вікон та сім дверей. Приблизна площа пошкодженого скління - 650 кв. м. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі», – розповів Куртєв.

8 фото На весь екран













фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Із самого ранку на місці прильоту працюють всі відповідні служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фахівці «Запоріжремсервісу» та міської аварійно-рятувальної служби вже закрили частину вікон плитами OSB, комунальники вивозять будівельне сміття.

Також на місті працюють представники соцзахисту, чергує автобус з генератором, де люди можуть зігрітися та отримати допомогу, та встановлено намет від міської ради, в якому мешканцям надають усю необхідну інформацію з дорожньою картою. Найближчим часом на місці розпочнуть працювати психологи.

Як повідомлялося, вночі 18 березня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи. За даними Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.