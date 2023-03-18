ЗСУ попередили про небезпеку ракетного удару

Є високою загроза ракетного удару з Чорного моря

РФ тримає напоготові у Чорному морі близько 22 «Калібрів»

У Чорному морі зменшилася кількість російських ракетоносіїв, проте небезпека удару залишається високою. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її даними, корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшилося до 17 кораблів. Загальний залп «Калібрів» може сягати 22 ракет.

Гуменюк наголосила, що на ймовірність нового ракетного удару вказують атаки «Шахедами», які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

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Водночас активізувалася ворожа авіація.

Нагадаємо, станом на ранок 17 березня Росія тримала на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Серед ворожих ракетоносіїв – два підводних човни. Загальний залп – до 24 «Калібрів».

У ніч на 18 березня в Україні тривала масштабна тривога. Російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні.

Вибухи пролунали у чотирьох областях. Зокрема, на Дніропетрощині є влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

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Під час тривоги було збито 11 з 16 випущених дронів Shahed.

Крім того, вночі 18 березня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи. За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування.