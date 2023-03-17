Загроза ракетного удару: скільки «Калібрів» тримає РФ напоготові у Чорному морі

Окупанти вивели в Чорне море чотири ракетоносії

Протягом дня можлива активність ворожої авіації

Станом на ранок 17 березня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Серед ворожих ракетоносіїв – два підводних човни.

«Загальний залп – до 24 «Калібрів», – повідомив Братчук.

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Він попередив, що протягом дня також можлива активність ворожої авіації.

Як повідомлялося, станом на 16 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебував 21 ворожий корабель, серед яких п'ять – носії крилатих ракет «Калібр» загальний залп до 32 ракет.

Нагадаємо, триває 387-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак.

За минулу добу противник завдав п’ять ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Генштаб ЗСУ попереджає, що високою залишається вірогідність російських ракетних ударів по всій території України.