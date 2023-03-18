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Розвідка пояснила, як ракетні удари РФ надалі впливатимуть на логістику України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, як ракетні удари РФ надалі впливатимуть на логістику України
фото: mil.in.ua

Розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога

Російські загарбники продовжуватимуть обстрілювати ракетами територію України, але докорінним чином вплинути ударами на українську економіку, логістику ворог вже не зможе. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився відтоді як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується», – зазначив Юсов.

Він наголосив, що розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога. «Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні. Вони використовують « Шахеди», але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало», – зазначив Юсов.

За його словами, якщо говорити про «Калібри», «Іскандери», «Кинжали», то «це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну».

«Так, застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато. Особливо, коли мова йде про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла і сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе», – наголосив Юсов.

Нагадаємо, триває 388-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українськими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: розвідка зброя Міноборони Україна озброєння рашисти ворог

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