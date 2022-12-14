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СБУ проводить обшуки в єпархіях Московської церкви у дев’ятьох областях (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ проводить обшуки в єпархіях Московської церкви у дев’ятьох областях (фото)

Обшуки проводяться для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра»

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, йдеться про:

  • Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);
  • Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);
  • Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);
  • Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);
  • Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);
  • жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);
  • Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);
  • чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);
  • Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);
  • Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);
  • Свято-Троїцький храм (м. Львів);
  • храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);
  • церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);
  • Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);
  • Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);
  • Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);
  • Свято-Василівський собор (м.Овруч);
  • Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);
  • церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).
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«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться в повідомленні.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Нагадаємо, СБУ під час обшуку у адміністрації єпархії УПЦ (МП) на Буковині заскочила в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

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Теги: війна росія окупанти Україна церква

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