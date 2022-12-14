Обшуки СБУ. Хто представляє Московську церкву у Львові (фото)

Священнослужителі львівських православних церков можуть бути агентами ФСБ

Священники львівських православних церков Московського патріархату проходили навчання в РФ та ймовірно мали контакти з російськими спецслужбами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський.

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Він опублікував кілька фото священнослужителів УПЦ МП.

«На першій фотці Сєргєй Кучеров – єпископ УПЦ московського патріархату (РПЦ-ФСБ) у м. Львові. Дислокація – «храм» на вул. Тараса Хаммера (колишня Короленка). З 1990 по 1994 рр. проходив навчання у московській духовній академії», – йдеться в дописі військовослужбовця.

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На другій фотографії Ніколай Баранов – представник УПЦ московського патріархату у м. Львові, який ймовірно взаємодіяв із російськими спецслужбами.

«Відповідав за взаємодію з проросійськими організаціями та генконсульством РФ у Львові (по факту з ФСБ). Народився у сім’ї військовослужбовця. 1990-1993 – московська духовна семінарія. 1993-1997 – московська духовна академія. На третій фотці він же у приміщенні колишньої російської 45 школи з колишнім директором цієї школи Владіміром Кравченком (очолював філію фсбешної струтури «кремльовская стратєгія») та русскім «дипломатом» Авєр'яновим», – пише Петрівський.

На останній фотографії зображений Володимир Кузьо – настоятель церкви московського патріархату, яка, на думку Петрівського, була незаконно зведена на Сихові у м. Львові.

«Свого часу проходив навчання у ленінградській духовній семінарії та ленінградській духовній академії….Як ви думаєте, ці люди можуть працювати на користь Україні?», – запитав у Facebook-спільноти Петрівський.

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Сьогодні співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох районах Львівщини та у м. Львові. Про це повідомило Управління СБ України у Львівській області.

Зокрема йдеться про:

Львівську єпархію Української православної церкви;

Свято-Троїцький храм, що у Львові;

Притулок для обездолених, який розташований у м. Дрогобич;

Церква Покрову Пресвятої Богородиці у м. Борислав;

Храм преподобного Амфілохія Почаївського у м. Мостиська.

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад, як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться у повідомлені силовиків.

Як повідомлялося, СБУ викрила диякона Московської церкви, який агітував за приєднання Запоріжжя до РФ.