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Прем'єр Корецький пояснив, як українцям готуватися до зими на власному прикладі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Прем'єр Корецький пояснив, як українцям готуватися до зими на власному прикладі
Корецький закликав українців завчасно подбати про резервні джерела електроживлення
фото: Сергій Корецький у Telegram

Держава пропонує пільгові програми для придбання інверторів, сонячних панелей та акумуляторів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав українців завчасно підготуватися до можливих блекаутів узимку та поділився власним досвідом. Очільник уряду розповів, яке обладнання встановив у себе вдома, а також нагадав про державні програми підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  інтерв'ю політика виданню «BBC News Україна»

Корецький закликав громадян завчасно готуватися до можливих ускладнень з електропостачанням. Він пояснив, що Росія посилила удари по українській енергетиці, тому ризики нових відключень залишаються. Водночас прем'єр запевнив, що держава продовжує зміцнювати захист енергетичних об'єктів, розвивати додаткову резервну генерацію та накопичувати обладнання для відновлення пошкодженої інфраструктури.

За його словами, Україна має значний резерв енергетичного обладнання, який постійно поповнюється за підтримки міжнародних партнерів. Це дозволяє ремонтним бригадам оперативно замінювати пошкоджені установки, трансформатори та їхні компоненти. Однак повністю захистити всі енергетичні об'єкти неможливо, тому прем'єр наголосив на важливості підготовки не лише державної інфраструктури, а й окремих домогосподарств.

Прем'єр також поділився власним досвідом підготовки до можливих перебоїв із комунальними послугами. За його словами, ще минулої зими він встановив удома інвертор та акумуляторну батарею, а також подбав про запас технічної води. «Чи є в мене вода технічна? Так є. Чи я поставив інвертор і батарею? Так поставив ще, до речі, минулої зими, тому що не хочеться повторювати і власних, і загальних помилок, коли кожного разу зима приходить «неочікувано», – розповів глава уряду.

За словами прем'єра, українці можуть скористатися програмами «Світлодім» та підтримки енергетичної незалежності, які допомагають зменшити залежність житла від централізованого електропостачання.

«Уряд має величезну кількість дуже якісних програм підтримки. Наприклад, «Світлодім» чи енергетична незалежність: люди можуть купити собі за пільгові кошти інвертори, сонячні батареї, засоби зберігання електроенергії та інші засоби, які допоможуть бути енергонезалежним. Прошу, робіть», – наголосив Корецький.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські спецслужби перехопили два документи з детальними планами російських атак на енергетичну інфраструктуру України взимку. Окупанти визначили конкретні цілі, а також кількість і типи озброєння, необхідні для їх ураження. Зокрема, Росія планує удари по об'єктах тепло- та водопостачання, електрогенерації та енергетичних з'єднаннях.

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна вже посилює захист критичної інфраструктури. Зокрема, над пріоритетними об'єктами звели понад 200 капітальних бетонних укриттів, а держава разом із міжнародними партнерами закуповує обладнання для оперативного відновлення енергосистеми після атак.

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Теги: пільги відключення світла відключення зима електроенергія енергетика Сергій Корецький

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