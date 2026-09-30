Відключення світла вже у трьох областях. «Укренерго» звернулося до українців

Аварійні обмеження діють також у частині районів Києва

У Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а також у частині районів Києва ввечері 30 вересня запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Компанія пояснили, що обмеження довелося застосувати через перевантаження обладнання після російського обстрілу. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень та поверненням обладнання в роботу.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. «Укренерго» також закликало українців, у яких наразі є електроенергія, споживати її ощадливо.

Нагадаємо, через знеструмлення у Житомирі тимчасово припинили роботу об’єкти водоканалу, після чого фахівці почали підключати резервне живлення.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що Росія вперше застосувала реактивний безпілотник із кумулятивно-ріжучим боєзарядом, призначеним для ураження високовольтних опор і металевих мостових конструкцій. Це може свідчити про підготовку російських військ до ударів по важливих високовольтних лініях електропередач.

Раніше ООН попередила, що майбутню зиму Україні буде складніше пережити через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Представники організації наголосили, що пошкодження енергосистеми та обмежені можливості для відновлення можуть створити додаткові труднощі для населення в холодний період.Українські новини