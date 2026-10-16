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Масований обстріл Західної України, брифінг Зеленського у Брюсселі та суд над вбивцею військових: головне за день 16 жовтня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Масований обстріл Західної України, брифінг Зеленського у Брюсселі та суд над вбивцею військових: головне за день 16 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 16 жовтня 2026 року

День 16 жовтня запам'ятався масштабними обстрілами західних областей України, великим брифінгом президента України Володимира Зеленського у Брюсселі, та заявою російського диктатора Володимира Путіна про старт кампанії з знищення української енергетики та стратегічних мостів. 

Starlink, зняття санкцій та мирні переговори: головне із брифінгу Зеленського після саміту ЄС у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський після саміту Європейського Союзу в Брюсселі провів брифінг, під час якого прокоментував оборонну допомогу партнерів, ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot, обмеження роботи Starlink та перспективи використання заморожених російських активів. Він також розповів про можливу участь Європи в переговорному процесі щодо завершення війни.

Брифінг відбувся після зустрічей Зеленського з європейськими лідерами в Брюсселі, де обговорювали подальшу підтримку України
Брифінг відбувся після зустрічей Зеленського з європейськими лідерами в Брюсселі, де обговорювали подальшу підтримку України
фото: скриншот

Суд ухвалив рішення стосовно росіянина, який убив п’ятьох військових

Суд обрав запобіжний захід росіянину Леоніду Рижикову, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох українських військовослужбовців і цивільного. Він перебуватиме під вартою протягом 60 діб без права внесення застави. 

Рижиков визнав свою вину
Рижиков визнав свою вину
фото: Суспільне Харків

Путін вбрався у військову форму та зробив низку заяв про війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін відвідав допоміжний пункт управління Об’єднаного угруповання військ, де з’явився у військовій формі та зробив низку заяв про перебіг війни проти України. Він стверджував, що від початку року російські війська нібито захопили 310 населених пунктів і встановили контроль над близько 6,5 тис. кв. км української території. Також він анонсував масовані удари по енергетиці та стратегічним мостам України. 

Путін відвідав допоміжний пункт управління Об’єднаного угруповання військ, де з’явився у військовій формі
Путін відвідав допоміжний пункт управління Об’єднаного угруповання військ, де з’явився у військовій формі
фото: скришот

Масовані обстріли західної України

Волинська область продовжує перебувати під атакою російських ударних безпілотників типу шахед, зокрема реактивних. У Ковелі під ударом опинився місцевий митний термінал, також горять близько десяти вантажівок із напівпричепами.

У Луцьку російські дрони повторно уразили підприємство з іноземними інвестиціями, яке вже зазнало атаки вночі. Детальну інформацію про наслідки ударів обласна військова адміністрація пообіцяла повідомити згодом.

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Теги: енергетика війна путін Європа Володимир Зеленський Україна переговори

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