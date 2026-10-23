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Росія атакувала Житомирщину: понад 900 населених пунктів залишилися без світла

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала Житомирщину: понад 900 населених пунктів залишилися без світла
Окупанти атакували енергооб'єкти Житомирщини
фото: ДСНС (ілюстративне)

Відновлення електропостачання ускладнюється через постійну загрозу повторних російських ударів

У Житомирській області після чергової російської атаки понад 900 населених пунктів залишилися без електроенергії. У ніч проти 23 жовтня окупанти знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі регіону, зокрема по енергетичних об'єктах та житлових будинках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.

За словами голови ОВА, протягом ночі російські війська продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру області. Під ударом знову опинилися об'єкти енергетики та приватні житлові будинки.

Унаслідок атаки пошкоджено шість приватних домоволодінь. Водночас інформації про загиблих або постраждалих не надходило. Станом на 07:00 п'ятниці, 23 жовтня, без електропостачання залишалися понад 900 населених пунктів Житомирської області.

Для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури в регіоні використовують резервні джерела живлення. Крім того, в області розгорнули «Пункти незламності».

Енергетики продовжують працювати цілодобово, намагаючись відновити електропостачання споживачам. Однак ремонтні роботи ускладнюються через постійну загрозу повторних російських атак.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня російські окупанти масовано атакували одну з теплових електростанцій компанії ДТЕК. Унаслідок удару обладнання станції зазнало суттєвих пошкоджень. Через наслідки обстрілу ТЕС припинила генерацію електроенергії.

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Теги: блекаут Житомирщина окупанти

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